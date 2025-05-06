06 мая 2025

Верховный суд РФ отказался рассматривать жалобу бывших владельцев ЧЭМК

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Владельцам ЧЭМК снова отказали в Верховном суде РФ
Владельцам ЧЭМК снова отказали в Верховном суде РФ Фото:
новость из сюжета
Генпрокуратура добивается национализации ЧЭМК

Руководство Верховного суда РФ отказалось передать кассационную жалобу бывших владельцев Челябинского электрометаллургического комбината для рассмотрения в судебном заседании. Как следует из картотеки арбитражных дел, обращение подала Людмила Антипова.

«Прочие судебные документы. Письмо председателя, заместителя председателя Верховного суда РФ об отказе в передаче кассационной жалобы (представления) на рассмотрение в судебном заседании», — указано в материалах дела.

В декабре 2024 года Верховный суд как кассационная инстанция рассмотрел заявления бывших владельцев бизнеса, но удовлетворять их не стал. В феврале 2025 года «Компания Эталон» и супруги Антиповы подали серию повторных жалоб. Однако суд не стал их принимать, после чего в марте проигравшая сторона оспорила эти решения. Очередную жалобу Антипова подала в апреле вместе с ходатайством о восстановлении пропущенного срока.

Бизнес Антиповых по инициативе Генпрокуратуры РФ был национализирован в феврале 2024 года. Причиной стали нарушения в приватизации. Как отмечалось, решение о передаче в частные руки должно было приниматься на уровне правительства РФ. Однако это сделали региональные управления федеральных ведомств. Вместе с холдингом ЧЭМК государство национализировало группу «Ариант» Аристовых. Две семьи до 2020 года вели дела совместно, однако затем разделили бизнес.

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Руководство Верховного суда РФ отказалось передать кассационную жалобу бывших владельцев Челябинского электрометаллургического комбината для рассмотрения в судебном заседании. Как следует из картотеки арбитражных дел, обращение подала Людмила Антипова. «Прочие судебные документы. Письмо председателя, заместителя председателя Верховного суда РФ об отказе в передаче кассационной жалобы (представления) на рассмотрение в судебном заседании», — указано в материалах дела. В декабре 2024 года Верховный суд как кассационная инстанция рассмотрел заявления бывших владельцев бизнеса, но удовлетворять их не стал. В феврале 2025 года «Компания Эталон» и супруги Антиповы подали серию повторных жалоб. Однако суд не стал их принимать, после чего в марте проигравшая сторона оспорила эти решения. Очередную жалобу Антипова подала в апреле вместе с ходатайством о восстановлении пропущенного срока. Бизнес Антиповых по инициативе Генпрокуратуры РФ был национализирован в феврале 2024 года. Причиной стали нарушения в приватизации. Как отмечалось, решение о передаче в частные руки должно было приниматься на уровне правительства РФ. Однако это сделали региональные управления федеральных ведомств. Вместе с холдингом ЧЭМК государство национализировало группу «Ариант» Аристовых. Две семьи до 2020 года вели дела совместно, однако затем разделили бизнес.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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