В Надыме (ЯНАО) в автобусе № 4 взрослый мужчина приставал к несовершеннолетней девушке, а затем якобы ударил ее по лицу. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в социальных сетях 6 мая 2025 года.
«Сегодня 6 мая в автобусе № 4 в 16:50 взрослый мужчина приставал к моей подруге, целовал ей колени, пытался взять номер телефона и научить карате, потом ударил по лицу, никто из взрослых не вступился, поэтому пришлось отбиваться от мужчины самостоятельно. Прошу принять меры», — говорится в сообщении автора, пожелавшего остаться анонимным.
По словам очевидца, инцидент произошел в присутствии других пассажиров, однако никто из взрослых не вмешался и не попытался помочь девушке. Автор публикации также обратился с просьбой к компетентным органам принять меры в отношении мужчины, чтобы подобные случаи не повторялись впредь.
В пресс-службе окружного УМВД корреспонденту пояснили, что данный факт зарегистрирован, по нему проводится проверка. Кроме того, полицейские проверят достоверность видео, если оно действительно снято в Надыме, то установят участников и очевидцев происшествия.
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