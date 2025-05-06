06 мая 2025

«Я тебя научу карате»: в Надыме мужчина пристал в автобусе к девушкам. Видео

Полицейские в Надыме ищут пенсионера, пристающего в автобусе к девушкам
© Служба новостей «URA.RU»
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Пенсионер пристал в Надыме к девушкам в автобусе
Пенсионер пристал в Надыме к девушкам в автобусе Фото:

В Надыме (ЯНАО) в автобусе № 4 взрослый мужчина приставал к несовершеннолетней девушке, а затем якобы ударил ее по лицу. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в социальных сетях 6 мая 2025 года.

«Сегодня 6 мая в автобусе № 4 в 16:50 взрослый мужчина приставал к моей подруге, целовал ей колени, пытался взять номер телефона и научить карате, потом ударил по лицу, никто из взрослых не вступился, поэтому пришлось отбиваться от мужчины самостоятельно. Прошу принять меры», — говорится в сообщении автора, пожелавшего остаться анонимным.

По словам очевидца, инцидент произошел в присутствии других пассажиров, однако никто из взрослых не вмешался и не попытался помочь девушке. Автор публикации также обратился с просьбой к компетентным органам принять меры в отношении мужчины, чтобы подобные случаи не повторялись впредь.

В пресс-службе окружного УМВД корреспонденту пояснили, что данный факт зарегистрирован, по нему проводится проверка. Кроме того, полицейские проверят  достоверность видео, если оно действительно снято в Надыме, то установят участников и очевидцев происшествия.

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В Надыме (ЯНАО) в автобусе № 4 взрослый мужчина приставал к несовершеннолетней девушке, а затем якобы ударил ее по лицу. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в социальных сетях 6 мая 2025 года. «Сегодня 6 мая в автобусе № 4 в 16:50 взрослый мужчина приставал к моей подруге, целовал ей колени, пытался взять номер телефона и научить карате, потом ударил по лицу, никто из взрослых не вступился, поэтому пришлось отбиваться от мужчины самостоятельно. Прошу принять меры», — говорится в сообщении автора, пожелавшего остаться анонимным. По словам очевидца, инцидент произошел в присутствии других пассажиров, однако никто из взрослых не вмешался и не попытался помочь девушке. Автор публикации также обратился с просьбой к компетентным органам принять меры в отношении мужчины, чтобы подобные случаи не повторялись впредь. В пресс-службе окружного УМВД корреспонденту пояснили, что данный факт зарегистрирован, по нему проводится проверка. Кроме того, полицейские проверят  достоверность видео, если оно действительно снято в Надыме, то установят участников и очевидцев происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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