Пассажиры рейса Дубай — Москва остались ночевать в аэропорту Казани

Пассажиры рейса «Аэрофлота» Дубай — Москва, который совершил вынужденную посадку в Казани из-за закрытия аэропорта Шереметьево, остались без обещанного размещения в гостинице. Как сообщают telegram-каналы, людям сказали об отсутствии свободных номеров в отелях, и им пришлось провести ночь в зале ожидания аэропорта.
«Пассажирам рейса „Аэрофлота“ Дубай — Москва, приземлившегося в Казани из-за закрывшегося аэропорта Шереметьево, в итоге отказались предоставлять гостиницу. Им сообщили, что мест в отелях нет», — пишет telegram-канал Baza.
Один из пассажиров сообщил, что, вопреки ранее данным обещаниям, авиакомпания не обеспечила размещение для ожидающих и оставила всех в зале ожидания аэропорта. По его словам, пассажирам также не предоставили ни питания, ни воды. Предполагаемое время отправления установлено на 14:05. Большое количество пассажиров самостоятельно покидают территорию аэропорта.
Рейс из Дубая направлялся в Москву, однако из-за введенного плана «Ковер» в аэропорту Шереметьево экипаж принял решение о посадке в Казани для дозаправки. Самолет приземлился около часа ночи и, по словам пассажира, простоял на парковке два часа. После этого командир экипажа проинформировал пассажиров, что их должен забрать автобус для размещения в гостинице «на неопределенный срок», однако эти обещания выполнены не были.
Ранее авиакомпания «Аэрофлот» сообщила о вероятности вынужденных отмен и объединения отдельных рейсов в связи с временными ограничениями на прием и отправку воздушных судов в аэропорту Шереметьево. Пассажирам, затронутым отменой рейсов, будет предложено выбрать между переоформлением билета на другой доступный рейс или получением полного возврата средств.
Редакция URA.RU отправила запрос по данном теме в пресс-службу авиакомпании «Аэрофлот». Ответ ожидается.
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