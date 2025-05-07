В свердловских банках нашли десятки фальшивых купюр

© Служба новостей «URA.RU»
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Чаще всего мошенники подделывают купюры номиналом 5000 рублей
Чаще всего мошенники подделывают купюры номиналом 5000 рублей Фото:

В банках Свердловской области обнаружили 42 фальшивые банкноты и монеты. Статистикой за первый квартал 2025 года с URA.RU поделилась пресс-служба Уральского ГУ Банка России.

«В банковской системе Свердловской области в первом квартале 2025 года обнаружили 42 фальшивые банкноты и монеты. Общая сумма подделанных денег превысила 138 тысяч рублей», — пояснили там.

Чаще всего подделывают купюры номиналом 5000 рублей образца 1997 года — было выявлено 25 таких банкнот. Еще зафиксировано 11 случаев подделки купюр номиналом 1000 рублей, две подделки по 2000 рублей и две по 500 рублей. Среди выявленных фальшивок оказались четыре монеты.

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В банках Свердловской области обнаружили 42 фальшивые банкноты и монеты. Статистикой за первый квартал 2025 года с URA.RU поделилась пресс-служба Уральского ГУ Банка России. «В банковской системе Свердловской области в первом квартале 2025 года обнаружили 42 фальшивые банкноты и монеты. Общая сумма подделанных денег превысила 138 тысяч рублей», — пояснили там. Чаще всего подделывают купюры номиналом 5000 рублей образца 1997 года — было выявлено 25 таких банкнот. Еще зафиксировано 11 случаев подделки купюр номиналом 1000 рублей, две подделки по 2000 рублей и две по 500 рублей. Среди выявленных фальшивок оказались четыре монеты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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