В свердловских банках нашли десятки фальшивых купюр

В банках Свердловской области обнаружили 42 фальшивые банкноты и монеты. Статистикой за первый квартал 2025 года с URA.RU поделилась пресс-служба Уральского ГУ Банка России.
«В банковской системе Свердловской области в первом квартале 2025 года обнаружили 42 фальшивые банкноты и монеты. Общая сумма подделанных денег превысила 138 тысяч рублей», — пояснили там.
Чаще всего подделывают купюры номиналом 5000 рублей образца 1997 года — было выявлено 25 таких банкнот. Еще зафиксировано 11 случаев подделки купюр номиналом 1000 рублей, две подделки по 2000 рублей и две по 500 рублей. Среди выявленных фальшивок оказались четыре монеты.
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