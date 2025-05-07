«Победа» отменила часть рейсов на ближайшие два дня

Авиакомпания "Победа" сообщила об отмене части рейсов 6 и 7 мая. Об этом сообщили представители компании, подчеркнув, что решение было принято в связи с ограничениями.
«В связи с введенными ограничениями мы вынуждены отменить часть рейсов 6 и 7 мая. Также возможны задержки и перенаправления на запасные аэродромы. Благодарим вас за понимание», — сообщают представители компании в своем telegram-канале. В "Победе" также напомнили пассажирам о возможности заранее проверить состояние своего рейса через специальный чат-бот, а также официальный сайт авиакомпании. В настоящий момент принимаются все необходимые меры для стабилизации расписания, подытожили в "Победе".
Этой ночью в Москве аэропорты Внуково и Шереметьево вводили ограничения на перелеты для осуществления воздушной безопасности. Решение было принято в связи с атаками украинских дронов. Глава Москвы Сергей Собянин сообщал о 14 сбитых БПЛА в столице.
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