«Победа» отменила часть рейсов на ближайшие два дня

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Авиакомпания «Победа» отменила часть рейсов на период 6 и 7 мая
Авиакомпания «Победа» отменила часть рейсов на период 6 и 7 мая Фото:

Авиакомпания "Победа" сообщила об отмене части рейсов 6 и 7 мая. Об этом сообщили представители компании, подчеркнув, что решение было принято в связи с ограничениями.

«В связи с введенными ограничениями мы вынуждены отменить часть рейсов 6 и 7 мая. Также возможны задержки и перенаправления на запасные аэродромы. Благодарим вас за понимание», — сообщают представители компании в своем telegram-канале. В "Победе" также напомнили пассажирам о возможности заранее проверить состояние своего рейса через специальный чат-бот, а также официальный сайт авиакомпании. В настоящий момент принимаются все необходимые меры для стабилизации расписания, подытожили в "Победе". 

Этой ночью в Москве аэропорты Внуково и Шереметьево вводили ограничения на перелеты для осуществления воздушной безопасности. Решение было принято в связи с атаками украинских дронов. Глава Москвы Сергей Собянин сообщал о 14 сбитых БПЛА в столице. 

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Авиакомпания "Победа" сообщила об отмене части рейсов 6 и 7 мая. Об этом сообщили представители компании, подчеркнув, что решение было принято в связи с ограничениями. «В связи с введенными ограничениями мы вынуждены отменить часть рейсов 6 и 7 мая. Также возможны задержки и перенаправления на запасные аэродромы. Благодарим вас за понимание», — сообщают представители компании в своем telegram-канале. В "Победе" также напомнили пассажирам о возможности заранее проверить состояние своего рейса через специальный чат-бот, а также официальный сайт авиакомпании. В настоящий момент принимаются все необходимые меры для стабилизации расписания, подытожили в "Победе".  Этой ночью в Москве аэропорты Внуково и Шереметьево вводили ограничения на перелеты для осуществления воздушной безопасности. Решение было принято в связи с атаками украинских дронов. Глава Москвы Сергей Собянин сообщал о 14 сбитых БПЛА в столице. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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