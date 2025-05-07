Ночная атака на Москву и ограничения в аэропортах: карта ударов дронов на 7 мая

В ночь на 7 мая украинские беспилотники вновь предприняли попытку атаковать Москву при помощи беспилотников. Глава столицы Сергей Собянин в своем telegram-канале на протяжении нескольких часов информировал об отражении атак. Также сообщалось о попытке нападения беспилотников на территории Мордовии, а также Воронежской и Тульской областей. Подробнее об атаках украинских дронов на регионы России — в материале URA.RU.
Атаки на Москву шли всю ночь
В ночь на 7 мая системы противовоздушной обороны ликвидировали не менее 14 беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем официальном telegram-канале.
Начиная с полуночи, глава столицы писал об отражении средствами ПВО не менее пяти дронов. Изначально были уничтожены два дрона, направлявшихся в сторону столицы. Позднее стало известно о нейтрализации еще трех беспилотников, также следовавших к Москве. Затем, ближе к трем ночи Собянин проинформировал о еще семи беспилотников. На территории, где обнаружены обломки, продолжают работать специалисты экстренных служб.
Затем поступила информация об уничтожении еще двух вражеских беспилотников, пытавшихся приблизиться к Москве. На протяжении всей ночной атаки по столице о пострадавших и разрешениях не сообщалось.
Нападения на остальные регионы
В Воронежской области силами российских средств противовоздушной обороны были уничтожены семь украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем официальном telegram-канале.
Одновременно об опасности потенциальной атаки дронов объявили в Саранске. Соответствующее сообщение опубликовал глава Республики Мордовия Артем Здунов. Власти призвали жителей сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями. Оперативные штабы продолжают мониторинг ситуации, информация о возможных последствиях или ущербе не поступала.
Также в Ярославской области силами ПВО была отражена атака трех украинских беспилотных летательных аппаратов. По словам губернатора региона Михаила Евраева, разрушений и пострадавших в результате происшествия нет. Он также добавил, что на территории области могут находиться фрагменты сбитых БПЛА, которые имеют значение для следственных органов. Власти также подчеркнули, что работа подразделений Министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности жителей и объектов инфраструктуры в Ярославской области продолжается в штатном режиме.
Ситуация менялась постоянно: ограничения на полеты
Вечером 6 мая 2025 года Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи с 22:03 МСК из-за необходимости обеспечения безопасности полетов. Все службы аэропорта были готовы к работе после снятия ограничений, и авиакомпании информировали пассажиров о всех изменениях. Ограничения были сняты в 22:52 МСК того же дня.
Также 7 мая 2025 года в 01:00 МСК временные ограничения были введены в аэропорту Шереметьево, а затем в 04:07 МСК сняты в аэропортах Шереметьево и Внуково. Однако уже в 04:25 (Мск) ограничения вновь были введены в аэропорту Шереметьево, и снова сняты в 05:30 (Мск). В аэропорту Казани временные ограничения были введены в 6:35 (Мск), но информация о снятии ограничений пока не поступила.
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