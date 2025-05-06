Полпред Жога: погромы в Коркино координировал Запад

07 мая 2025 в 12:17 Размер текста - 17 +

Артем Жога убежден, что такие акции не могут быть стихийными Фото: Илья Московец © URA.RU Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога заявил, что беспорядки в челябинском Коркино осенью 2024 года координировались западными спецслужбами. Своей оценкой ситуации он поделился на встрече с редакторами СМИ, передает URA.RU. «Ситуация кошмарная — убийство, я согласен. Но ее потом-то подраздули изнутри. Это напомнило мне украинские события по координации. Не бывает людей, так стихийно организованных, во всех этих мероприятиях. Тут же появились бутылки с зажигательной смесью, тут же появились отряды с дубинками и так далее. <…> У нормального человека нет дубинки дома. [Но] откуда-то появилась сразу целая группа людей с дубинками — подготовленных, с кастетами, с цепями. Координация шла по telegram-каналам и прям четко по схеме. Это одна и та же схема западных спецслужб», — заявил Жога. Беспорядки в Коркино произошли 24 октября в той части города, где живет цыганская диаспора. Поводом стало убийство таксистки, в котором обвинили 17-летнего цыганина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога заявил, что беспорядки в челябинском Коркино осенью 2024 года координировались западными спецслужбами. Своей оценкой ситуации он поделился на встрече с редакторами СМИ, передает URA.RU. «Ситуация кошмарная — убийство, я согласен. Но ее потом-то подраздули изнутри. Это напомнило мне украинские события по координации. Не бывает людей, так стихийно организованных, во всех этих мероприятиях. Тут же появились бутылки с зажигательной смесью, тут же появились отряды с дубинками и так далее. <…> У нормального человека нет дубинки дома. [Но] откуда-то появилась сразу целая группа людей с дубинками — подготовленных, с кастетами, с цепями. Координация шла по telegram-каналам и прям четко по схеме. Это одна и та же схема западных спецслужб», — заявил Жога. Беспорядки в Коркино произошли 24 октября в той части города, где живет цыганская диаспора. Поводом стало убийство таксистки, в котором обвинили 17-летнего цыганина.