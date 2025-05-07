В аэропортах Домодедово и Жуковский сняты ограничения

В столичных аэропортах Домодедово и Жуковский с 11:44 по московскому времени сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«В аэропортах Домодедово и Жуковский в 11:44 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сообщил Кореняко в своем telegram-канале. По его словам, ранее ограничения вводились в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Ограничения на работу аэропортов Домодедово и Жуковский были введены ночью 6 мая после сообщения мэра Москвы Сергея Собянина об атаке на столицу. Аналогичные меры ранее принимались и в других аэропортах, включая Внуково и Надым, для обеспечения безопасности полетов пассажирских самолетов.
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