В аэропортах Домодедово и Жуковский сняты ограничения

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Аэропорт Домодедово возобновил работу после временных ограничений
Аэропорт Домодедово возобновил работу после временных ограничений Фото:

В столичных аэропортах Домодедово и Жуковский с 11:44 по московскому времени сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«В аэропортах Домодедово и Жуковский в 11:44 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сообщил Кореняко в своем telegram-канале. По его словам, ранее ограничения вводились в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Ограничения на работу аэропортов Домодедово и Жуковский были введены ночью 6 мая после сообщения мэра Москвы Сергея Собянина об атаке на столицу. Аналогичные меры ранее принимались и в других аэропортах, включая Внуково и Надым, для обеспечения безопасности полетов пассажирских самолетов.

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В столичных аэропортах Домодедово и Жуковский с 11:44 по московскому времени сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. «В аэропортах Домодедово и Жуковский в 11:44 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сообщил Кореняко в своем telegram-канале. По его словам, ранее ограничения вводились в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Ограничения на работу аэропортов Домодедово и Жуковский были введены ночью 6 мая после сообщения мэра Москвы Сергея Собянина об атаке на столицу. Аналогичные меры ранее принимались и в других аэропортах, включая Внуково и Надым, для обеспечения безопасности полетов пассажирских самолетов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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