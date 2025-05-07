Пермский ТЮЗ ставит новый спектакль о послевоенной жизни подростков

Пермский театр юного зрителя готовит премьеру. Летом артисты представят спектакль «Братья свободы» (12+) по повести Евгения Дубровина «В ожидании козы». Это история о двух братьях-подростках, которые живут свою пацанскую жизнь в провинциальном городе после окончания Великой Отечественной войны. Однажды домой возвращается пропавший на фронте отец, что выливается в семейный конфликт.
«Отец мальчиков пытается установить свои порядки в доме — привлечь детей к труду, научить их всему, что нужно по хозяйству. У братьев, привыкших к свободе, начинается долгий конфликт с отцом, которого они между собой называют „диктатором“», — говорится в анонсе спектакля.
Спектакль «Братья свободы» еще в 1980-х на сцене Пермского ТЮЗа ставил Михаил Скоморохов. Теперь свою версию представит режиссер Константин Яковлев. Премьерные показы запланированы на 26 и 27 июня.
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