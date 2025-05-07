Мадуро рассказал о крепкой дружбе Венесуэлы и России

Мадуро: отношения Венесуэлы и России выдержали проверку временем
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дружба между Венесуэлой и Россией прошла проверку временем, считает Мадуро
Дружба между Венесуэлой и Россией прошла проверку временем, считает Мадуро Фото:

Отношения между Венесуэлой и Россией выдержали проверку временем и вышли на высокий уровень. Об этом сказал президент Венесуэлы Николас Мадуро на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле.

«Мы смогли вывести наши отношения на высокий уровень», — рассказал Мадуро. Он подчеркнул, что с периода правления Уго Чавеса дружба между Каракасом и Москвой успешно выдержала проверку временем. Трансляция встречи велась на канале «Россия 24».

Как сообщили в пресс-службе Кремля, Владимир Путин и Николас Мадуро проводят переговоры, в ходе которых рассматриваются возможности расширения партнерства в области политики, экономики и торговли, финансов, науки и технологий, а также в культурно-гуманитарной сфере. Кроме того, главы государств обсуждают актуальные вопросы международной и региональной повестки, обмениваясь взглядами по важнейшим темам.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Отношения между Венесуэлой и Россией выдержали проверку временем и вышли на высокий уровень. Об этом сказал президент Венесуэлы Николас Мадуро на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле. «Мы смогли вывести наши отношения на высокий уровень», — рассказал Мадуро. Он подчеркнул, что с периода правления Уго Чавеса дружба между Каракасом и Москвой успешно выдержала проверку временем. Трансляция встречи велась на канале «Россия 24». Как сообщили в пресс-службе Кремля, Владимир Путин и Николас Мадуро проводят переговоры, в ходе которых рассматриваются возможности расширения партнерства в области политики, экономики и торговли, финансов, науки и технологий, а также в культурно-гуманитарной сфере. Кроме того, главы государств обсуждают актуальные вопросы международной и региональной повестки, обмениваясь взглядами по важнейшим темам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...