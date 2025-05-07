Мадуро рассказал о крепкой дружбе Венесуэлы и России

Отношения между Венесуэлой и Россией выдержали проверку временем и вышли на высокий уровень. Об этом сказал президент Венесуэлы Николас Мадуро на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле.
«Мы смогли вывести наши отношения на высокий уровень», — рассказал Мадуро. Он подчеркнул, что с периода правления Уго Чавеса дружба между Каракасом и Москвой успешно выдержала проверку временем. Трансляция встречи велась на канале «Россия 24».
Как сообщили в пресс-службе Кремля, Владимир Путин и Николас Мадуро проводят переговоры, в ходе которых рассматриваются возможности расширения партнерства в области политики, экономики и торговли, финансов, науки и технологий, а также в культурно-гуманитарной сфере. Кроме того, главы государств обсуждают актуальные вопросы международной и региональной повестки, обмениваясь взглядами по важнейшим темам.
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