После расставания с возлюбленной в Перми нашли мертвым 52-летнего мужчину

После майских праздников в одном из жилых домов на улице Танкистов в Перми было обнаружено тело мужчины. Сосед умершего обнаружил его, заметив, что входная дверь квартиры была не заперта.
«На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые нашли предсмертную записку. В ней мужчина пояснил, что причиной его поступка стало расставание с женщиной 50 лет. Она выгнала его из квартиры, прекратила общение и запретила ему видеться с домашними животными», — сообщает портал «В курсе.ру» со ссылкой на источники.
Известно также, что за сутки до трагедии мужчине исполнилось 52 года. URA.RU направило запросы в ГУ МВД России по Пермскому краю и в СУ СКР по Пермскому краю. Ответы на них ожидаются.
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