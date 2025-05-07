После расставания с возлюбленной в Перми нашли мертвым 52-летнего мужчину

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Женщина выгнала его из квартиры, прекратила общение и запретила ему видеться с домашними животными
Женщина выгнала его из квартиры, прекратила общение и запретила ему видеться с домашними животными Фото:

После майских праздников в одном из жилых домов на улице Танкистов в Перми было обнаружено тело мужчины. Сосед умершего обнаружил его, заметив, что входная дверь квартиры была не заперта.

«На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые нашли предсмертную записку. В ней мужчина пояснил, что причиной его поступка стало расставание с женщиной 50 лет. Она выгнала его из квартиры, прекратила общение и запретила ему видеться с домашними животными», — сообщает портал «В курсе.ру» со ссылкой на источники. 

Известно также, что за сутки до трагедии мужчине исполнилось 52 года. URA.RU направило запросы в ГУ МВД России по Пермскому краю и в СУ СКР по Пермскому краю. Ответы на них ожидаются. 

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После майских праздников в одном из жилых домов на улице Танкистов в Перми было обнаружено тело мужчины. Сосед умершего обнаружил его, заметив, что входная дверь квартиры была не заперта. «На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые нашли предсмертную записку. В ней мужчина пояснил, что причиной его поступка стало расставание с женщиной 50 лет. Она выгнала его из квартиры, прекратила общение и запретила ему видеться с домашними животными», — сообщает портал «В курсе.ру» со ссылкой на источники.  Известно также, что за сутки до трагедии мужчине исполнилось 52 года. URA.RU направило запросы в ГУ МВД России по Пермскому краю и в СУ СКР по Пермскому краю. Ответы на них ожидаются. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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