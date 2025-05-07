В Ханты-Мансийске прошел праздничный концерт, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Во время него зрители вместе с артистами почтили память героев и дали старт акции «Бессмертный полк». Об этом в соцсети сообщил губернатор округа Руслан Кухарук.
«В Ханты-Мансийске на праздничном концерте, приуроченном к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне артисты и жители города с портретами дедов и прадедов дали старт акции «Бессмертный полк»» — поделился Кухарук в своем telegram-канале. Мероприятие собрало множество жителей города, среди которых были представители общественных организаций, молодежи и ветераны.
В ходе акции участники делились историями своих семей, вспоминали имена героев и говорили о важности сохранения исторической памяти. Запись концерта можно будет увидеть в официальной группе округа в соцсети vk.com 9 мая.
Движение «Бессмертный полк» в Югре проводится с 2014 года и ежегодно объединяет тысячи жителей региона, желающих почтить память участников Великой Отечественной войны. В разные годы акция проходила как в традиционном формате шествий и концертов, так и в онлайн-режиме, а уникальной особенностью ХМАО стал воздушный «Бессмертный полк» с участием пилотажной группы «Барсы».
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