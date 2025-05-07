07 мая 2025

Врач назвала эффективный метод в борьбе с ожирением

Эндокринолог Пронина: один из методов лечения ожирения — бариатрическая операция
© Служба новостей «URA.RU»
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Бариатрическая операция - эффективная мера в борьбе с избыточной массой тела
Бариатрическая операция - эффективная мера в борьбе с избыточной массой тела Фото:

Избыточная масса тела увеличивает вероятность возникновения ряда заболеваний, среди которых сахарный диабет, патологии сердечно-сосудистой системы и нарушения в работе опорно-двигательного аппарата. В отдельных случаях при тяжелых формах ожирения и сопутствующих метаболических нарушениях в качестве метода лечения может быть использовано хирургическое вмешательство, в частности бариатрические операции. Об этом URA.RU рассказала врач-эндокринолог медицинской компании СберЗдоровье Дарья Пронина.

«Важно подчеркнуть, что бариатрические операции не являются косметическими процедурами, а представляют собой медицинский инструмент, который применяется, когда консервативные методы, такие как диета, физическая активность, а также медикаментозная терапия не дают устойчивого результата в течение 1-2 лет», — сказала Пронина.

Бариатрические хирургические вмешательства классифицируются на три основные группы. Первая из них — рестриктивные операции, направленные на уменьшение вместимости желудка. Вторую категорию составляют мальабсорбтивные операции, основная цель которых — уменьшить способность организма усваивать питательные вещества. Третья категория включают в себя комбинированные хирургические вмешательства, объединяющие принципы двух предыдущих типов бариатрических операций. Такой метод носит название желудочного шунтирования. В ходе процедуры формируется небольшой желудочный резервуар, который напрямую соединяется с тонкой кишкой, что позволяет обойти определенные участки желудочно-кишечного тракта.

«Выбор метода лечения зависит от индекса массы тела пациента, сопутствующих заболеваний и индивидуальных рисков. Стоит отметить, что основная цель таких операций заключается не только в снижении массы тела, но и в коррекции обмена веществ: улучшения контроля над уровнем глюкозы и липидным профилем», — отметила Пронина. Она подчеркнула, что перед принятием решения о проведении операции следует совместно с врачом удостовериться в недостаточной эффективности консервативных методов лечения.

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Избыточная масса тела увеличивает вероятность возникновения ряда заболеваний, среди которых сахарный диабет, патологии сердечно-сосудистой системы и нарушения в работе опорно-двигательного аппарата. В отдельных случаях при тяжелых формах ожирения и сопутствующих метаболических нарушениях в качестве метода лечения может быть использовано хирургическое вмешательство, в частности бариатрические операции. Об этом URA.RU рассказала врач-эндокринолог медицинской компании СберЗдоровье Дарья Пронина. «Важно подчеркнуть, что бариатрические операции не являются косметическими процедурами, а представляют собой медицинский инструмент, который применяется, когда консервативные методы, такие как диета, физическая активность, а также медикаментозная терапия не дают устойчивого результата в течение 1-2 лет», — сказала Пронина. Бариатрические хирургические вмешательства классифицируются на три основные группы. Первая из них — рестриктивные операции, направленные на уменьшение вместимости желудка. Вторую категорию составляют мальабсорбтивные операции, основная цель которых — уменьшить способность организма усваивать питательные вещества. Третья категория включают в себя комбинированные хирургические вмешательства, объединяющие принципы двух предыдущих типов бариатрических операций. Такой метод носит название желудочного шунтирования. В ходе процедуры формируется небольшой желудочный резервуар, который напрямую соединяется с тонкой кишкой, что позволяет обойти определенные участки желудочно-кишечного тракта. «Выбор метода лечения зависит от индекса массы тела пациента, сопутствующих заболеваний и индивидуальных рисков. Стоит отметить, что основная цель таких операций заключается не только в снижении массы тела, но и в коррекции обмена веществ: улучшения контроля над уровнем глюкозы и липидным профилем», — отметила Пронина. Она подчеркнула, что перед принятием решения о проведении операции следует совместно с врачом удостовериться в недостаточной эффективности консервативных методов лечения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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