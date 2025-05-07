Мужчину из свердловского города обвинили в убийстве, совершенном 14 лет назад

В городе Заречном (Свердловская область) местного жителя обвинили в совершении ряда особо тяжких преступлений, в том числе убийства, произошедших 14 лет назад. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Свердловской области.
«По данным следствия, в январе 2011 года обвиняемый, находясь в лесном массиве на территории города Заречный, напал на женщину, 1958 года рождения, с целью хищения находящейся при ней сумки. Поскольку потерпевшая оказала сопротивление нападавшему, злоумышленник применил к ней насилие в виде нескольких ударов деревянной палкой, в том числе по голове. <...> Пострадавшая с тяжёлыми травмами была доставлена в больницу, однако спасти её жизнь не удалось: от полученных травм женщина скончалась», — рассказали обстоятельства преступления в пресс-службе регионального СУ СКР. Мужчина предъявили обвинения по статьям 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего), 162 УК РФ (разбой) и 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков).
Установить личность местного жителя удалось в ходе работы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет. После того как следственные органы сосредоточили внимание на личности подозреваемого, в его отношении были проведены оперативно-розыскные мероприятия. В ходе этих действий мужчину задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков. В ходе допроса обвиняемый признал свою причастность к совершенному преступлению, сейчас он заключен под стражу.
«Доставленного в отдел полиции мужчину стали опрашивать не только на предмет вновь выявленного преступления, связанного с дурманом, но и по поводу того, не водится ли за ним каких других „грехов“ в прошлом. Противоречивые объяснения, которые стал давать мужчина, укрепили оперативников в возникшем в отношении него подозрении. Дальнейшая кропотливая работа привела к установлению его причастности к особо тяжким преступлениям 2011 года», — уточнил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
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