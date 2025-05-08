Глава Минфина Украины заявил, что страна не вернет долг союзникам еще 30 лет

Украина не планирует возвращать долги своим западным партнерам в ближайшие 30 лет. Об этом заявил министр финансов страны Сергей Марченко.
«Стоит отметить, что до конфликта с РФ уровень долга по отношению к ВВП был достаточно безопасный, он составлял 55%. Сейчас он достаточно существенный, мы приближаемся к 100% ВВП, сумма достаточно значительная. Но нужно отметить, что большая часть этого долга была заимствована во время [конфликта] на льготных условиях у наших партнеров. То есть идет речь о том, что в ближайшие, условно, 30 лет мы эти долги не будем отдавать», — сказал министр в эфире телеканала «Рада».
Марченко отметил, что страна не сможет обойтись без финансовой помощи Запада ни в условиях конфликта, ни в мирное время. Он подчеркнул, что Киев активно работает над привлечением дополнительного финансирования, так как самостоятельно удержать ситуацию не удастся.
Ранее Украина уже сталкивалась с угрозой дефолта из-за провала переговоров о реструктуризации долга на 2,6 млрд долларов и необходимости выплат по ВВП-линкованным облигациям, а также спорила с США по поводу признания долга в 500 млрд долларов. Киев последовательно настаивает, что значительная часть западной помощи является грантовой и не подлежит возврату, а условия новых соглашений по возврату долгов считают неприемлемыми для экономики страны.
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