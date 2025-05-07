07 мая 2025

В Екатеринбурге VIP возложили цветы к памятнику легендарного маршала Жукова. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония прошла у памятника маршалу Георгию Жукову
Церемония прошла у памятника маршалу Георгию Жукову Фото:

В Екатеринбурге первые лица региона и города возложили цветы к памятнику маршалу Советского Союза Георгию Жукову в Екатеринбурге — давняя традиция истеблишмента в канун Дня Победы. В церемонии участвовал полпред президента в УрФО Артем Жога, передает корреспондент URA.RU.

Там также присутствовали врио командующего войсками ЦВО генерал-лейтенант Дмитрий Глушенков, врио свердловского губернатора Денис Паслер, его легендарный предшественник Эдуард Россель, председатель заксобрания Людмила Бабушкина, мэр Алексей Орлов, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг), спикер гордумы Анна Гурарий, а также замы губернатора, в том числе Татьяна Савинова, новый министр здравоохранения, и некоторые другие члены правительства. Церемония приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Георгий Жуков — четырежды Герой Советского Союза. С 1948 по 1953 год занимал должность командующего войсками Уральского военного округа и проживал в Свердловске.

Россель, Паслер и Бабушкина
Россель, Паслер и Бабушкина
Фото:
Фото:

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В Екатеринбурге первые лица региона и города возложили цветы к памятнику маршалу Советского Союза Георгию Жукову в Екатеринбурге — давняя традиция истеблишмента в канун Дня Победы. В церемонии участвовал полпред президента в УрФО Артем Жога, передает корреспондент URA.RU. Там также присутствовали врио командующего войсками ЦВО генерал-лейтенант Дмитрий Глушенков, врио свердловского губернатора Денис Паслер, его легендарный предшественник Эдуард Россель, председатель заксобрания Людмила Бабушкина, мэр Алексей Орлов, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг), спикер гордумы Анна Гурарий, а также замы губернатора, в том числе Татьяна Савинова, новый министр здравоохранения, и некоторые другие члены правительства. Церемония приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Георгий Жуков — четырежды Герой Советского Союза. С 1948 по 1953 год занимал должность командующего войсками Уральского военного округа и проживал в Свердловске.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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