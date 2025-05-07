Общество В Екатеринбурге VIP возложили цветы к памятнику легендарного маршала Жукова. Фото, видео 08 мая 2025 в 10:49 Размер текста - 17 + Церемония прошла у памятника маршалу Георгию Жукову Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге первые лица региона и города возложили цветы к памятнику маршалу Советского Союза Георгию Жукову в Екатеринбурге — давняя традиция истеблишмента в канун Дня Победы. В церемонии участвовал полпред президента в УрФО Артем Жога, передает корреспондент URA.RU. Там также присутствовали врио командующего войсками ЦВО генерал-лейтенант Дмитрий Глушенков, врио свердловского губернатора Денис Паслер, его легендарный предшественник Эдуард Россель, председатель заксобрания Людмила Бабушкина, мэр Алексей Орлов, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг), спикер гордумы Анна Гурарий, а также замы губернатора, в том числе Татьяна Савинова, новый министр здравоохранения, и некоторые другие члены правительства. Церемония приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Георгий Жуков — четырежды Герой Советского Союза. С 1948 по 1953 год занимал должность командующего войсками Уральского военного округа и проживал в Свердловске. Россель, Паслер и Бабушкина Фото: Размик Закарян © URA.RU Фото: Размик Закарян © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге первые лица региона и города возложили цветы к памятнику маршалу Советского Союза Георгию Жукову в Екатеринбурге — давняя традиция истеблишмента в канун Дня Победы. В церемонии участвовал полпред президента в УрФО Артем Жога, передает корреспондент URA.RU. Там также присутствовали врио командующего войсками ЦВО генерал-лейтенант Дмитрий Глушенков, врио свердловского губернатора Денис Паслер, его легендарный предшественник Эдуард Россель, председатель заксобрания Людмила Бабушкина, мэр Алексей Орлов, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг), спикер гордумы Анна Гурарий, а также замы губернатора, в том числе Татьяна Савинова, новый министр здравоохранения, и некоторые другие члены правительства. Церемония приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Георгий Жуков — четырежды Герой Советского Союза. С 1948 по 1953 год занимал должность командующего войсками Уральского военного округа и проживал в Свердловске. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям