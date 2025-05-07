В Екатеринбурге первые лица региона и города возложили цветы к памятнику маршалу Советского Союза Георгию Жукову в Екатеринбурге — давняя традиция истеблишмента в канун Дня Победы. В церемонии участвовал полпред президента в УрФО Артем Жога, передает корреспондент URA.RU.
Там также присутствовали врио командующего войсками ЦВО генерал-лейтенант Дмитрий Глушенков, врио свердловского губернатора Денис Паслер, его легендарный предшественник Эдуард Россель, председатель заксобрания Людмила Бабушкина, мэр Алексей Орлов, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг), спикер гордумы Анна Гурарий, а также замы губернатора, в том числе Татьяна Савинова, новый министр здравоохранения, и некоторые другие члены правительства. Церемония приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Георгий Жуков — четырежды Герой Советского Союза. С 1948 по 1953 год занимал должность командующего войсками Уральского военного округа и проживал в Свердловске.
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