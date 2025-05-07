Тюменцы стали получать больше денег

Размер средней зарплаты в Тюменской области в феврале 2025 года вырос до 86,5 тыс. руб.. Это что на 8,8% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщают СМИ.
"По уровню зарплат Тюменская область традиционно занимает третье место в Уральском федеральном округе, уступая ЯНАО (163,7 тыс. руб.) и ХМАО (121,4 тыс. руб.). Свердловская область занимает четвертое место (81,7 тыс. руб.), за ней следуют Челябинская (72,3 тыс. руб.) и Курганская (65,1 тыс. руб.) области. Самый высокий рост средней зарплаты в феврале зафиксирован в Курганской области — 18,6%.", — сообщает РБК Тюмень со ссылкой на данные Росстата.
По данным издания, в Тюменской области в первом квартале 2025 года средний уровень заработной платы достиг 49,2 тысячи рублей, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наиболее высокие заработки среди открытых вакансий отмечаются у администраторов баз данных — до 280 тыс. рублей, инженеров по релейной защите и автоматике — 276,1 тыс. рублей, производителей работ — 240 тыс. рублей, хирургов — 200 тыс. рублей и вышкомонтажников-сварщиков — 190 тыс. рублей. В то же время средний размер ожидаемой заработной платы среди соискателей региона составляет 65 тысяч рублей.
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