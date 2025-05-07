07 мая 2025

МЧС выпустило экстренное предупреждение для свердловчан на 9 Мая

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6 мая, дождь и мрак и все равно мир прекрасен! Пермь, тротуар, девушка, пешеходный переход, пешеходы, холод, сумка, зонт, плохая погода, мрак, женщина, пальто, климат, дорога, автомобили, мокрый асфальт, плащ, вечер, природа, улица, весна, дождь, красный зонт, комсомольский проспект, влажность, облачность, пасмурность, сумрачность, дождливость, хмурость
Кроме того, ожидаются ночные заморозки Фото:

В Свердловской области в День Победы ожидаются сильные дожди и снег. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Местами в регионе ожидаются порывы ветра до 16 метров в секунду, сильные дожди и мокрый снег. Будьте бдительны», — написали спасатели в telegram-канале.

Кроме того, ночью 9 мая ожидаются заморозки. Об этом следует из данных Уральского гидрометцентра.

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В Свердловской области в День Победы ожидаются сильные дожди и снег. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Местами в регионе ожидаются порывы ветра до 16 метров в секунду, сильные дожди и мокрый снег. Будьте бдительны», — написали спасатели в telegram-канале. Кроме того, ночью 9 мая ожидаются заморозки. Об этом следует из данных Уральского гидрометцентра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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