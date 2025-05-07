МЧС выпустило экстренное предупреждение для свердловчан на 9 Мая

Кроме того, ожидаются ночные заморозки
В Свердловской области в День Победы ожидаются сильные дожди и снег. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«Местами в регионе ожидаются порывы ветра до 16 метров в секунду, сильные дожди и мокрый снег. Будьте бдительны», — написали спасатели в telegram-канале.
Кроме того, ночью 9 мая ожидаются заморозки. Об этом следует из данных Уральского гидрометцентра.
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