Общество МЧС выпустило экстренное предупреждение для свердловчан на 9 Мая 08 мая 2025 в 13:46 Размер текста - 17 + Кроме того, ожидаются ночные заморозки Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Свердловской области в День Победы ожидаются сильные дожди и снег. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Местами в регионе ожидаются порывы ветра до 16 метров в секунду, сильные дожди и мокрый снег. Будьте бдительны», — написали спасатели в telegram-канале. Кроме того, ночью 9 мая ожидаются заморозки. Об этом следует из данных Уральского гидрометцентра. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Свердловской области в День Победы ожидаются сильные дожди и снег. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Местами в регионе ожидаются порывы ветра до 16 метров в секунду, сильные дожди и мокрый снег. Будьте бдительны», — написали спасатели в telegram-канале. Кроме того, ночью 9 мая ожидаются заморозки. Об этом следует из данных Уральского гидрометцентра. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям