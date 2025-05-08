В Екатеринбурге 9 мая отключат интернет

Интернет не будет работать в центре города
В День Победы, 9 мая, в центре Екатеринбурга ограничат работу мобильного интернета. Это необходимо из соображений безопасности, сообщил официальный telegram-канал «Антитеррор Урал».
«9 мая 2025 года в период с 08:00 до 23:00 вводятся ограничения в работе мобильного интернета на отдельных территориях Екатеринбурга», — говорится в сообщении. Интернет не будет работать в границах улиц Челюскинцев — Мамина Сибиряка — Московская — Малышева.
Ограничение введут с целью безопасности
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