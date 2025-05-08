В Екатеринбурге 9 мая отключат интернет

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Интернет не будет работать в центре города
Интернет не будет работать в центре города Фото:

В День Победы, 9 мая, в центре Екатеринбурга ограничат работу мобильного интернета. Это необходимо из соображений безопасности, сообщил официальный telegram-канал «Антитеррор Урал».

«9 мая 2025 года в период с 08:00 до 23:00 вводятся ограничения в работе мобильного интернета на отдельных территориях Екатеринбурга», — говорится в сообщении. Интернет не будет работать в границах улиц Челюскинцев — Мамина Сибиряка — Московская — Малышева.

Ограничение введут с целью безопасности
Ограничение введут с целью безопасности
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В День Победы, 9 мая, в центре Екатеринбурга ограничат работу мобильного интернета. Это необходимо из соображений безопасности, сообщил официальный telegram-канал «Антитеррор Урал». «9 мая 2025 года в период с 08:00 до 23:00 вводятся ограничения в работе мобильного интернета на отдельных территориях Екатеринбурга», — говорится в сообщении. Интернет не будет работать в границах улиц Челюскинцев — Мамина Сибиряка — Московская — Малышева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...