Си Цзиньпин сообщил о результатах переговоров с Владимиром Путиным

Китайская сторона провела с Россией всесторонние, конструктивные и дружественные переговоры, которые отличались высокой результативностью. Об этом сообщил председатель КНР Си Цзиньпин после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Си Цзиньпин заявил, что провел весьма плодотворные переговоры с Путиным», — передает ТАСС комментарий председателя КНР. Он также отметил, что встреча прошла в доброжелательной атмосфере.
В Кремле состоялись переговоры между президентом Путиным и Си Цзиньпином, которые продолжались три с половиной часа. По словам российского лидера, встреча прошла в атмосфере дружелюбия, взаимного уважения и конструктивного диалога.
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