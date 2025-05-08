Си Цзиньпин сообщил о результатах переговоров с Владимиром Путиным

Си Цзиньпин: переговоры с Путиным прошли плодотворно
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Си Цзиньпин отметил, что обстановка на переговорах была дружественной
Си Цзиньпин отметил, что обстановка на переговорах была дружественной Фото:

Китайская сторона провела с Россией всесторонние, конструктивные и дружественные переговоры, которые отличались высокой результативностью. Об этом сообщил председатель КНР Си Цзиньпин после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным

«Си Цзиньпин заявил, что провел весьма плодотворные переговоры с Путиным», — передает ТАСС комментарий председателя КНР. Он также отметил, что встреча прошла в доброжелательной атмосфере.

В Кремле состоялись переговоры между президентом Путиным и Си Цзиньпином, которые продолжались три с половиной часа. По словам российского лидера, встреча прошла в атмосфере дружелюбия, взаимного уважения и конструктивного диалога.

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Китайская сторона провела с Россией всесторонние, конструктивные и дружественные переговоры, которые отличались высокой результативностью. Об этом сообщил председатель КНР Си Цзиньпин после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.  «Си Цзиньпин заявил, что провел весьма плодотворные переговоры с Путиным», — передает ТАСС комментарий председателя КНР. Он также отметил, что встреча прошла в доброжелательной атмосфере. В Кремле состоялись переговоры между президентом Путиным и Си Цзиньпином, которые продолжались три с половиной часа. По словам российского лидера, встреча прошла в атмосфере дружелюбия, взаимного уважения и конструктивного диалога.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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