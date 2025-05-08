08 мая 2025

Путин пожелал успехов и благополучия новому Папе Римскому Льву XIV

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин поздравил нового главу католической церки
Путин поздравил нового главу католической церки Фото:
новость из сюжета
Папой Римским впервые стал священник из США

Российский президент Владимир Путин поздравил нового Папу Римского Льва XIV с избранием и пожелал ему здоровья и благополучия. Поздравление лидера России опубликовано на сайте Кремля.

«Ваше Святейшество, примите сердечные поздравления по случаю Вашего избрания Папой Римским. Желаю Вам успехов в выполнении возложенной на Вас высокой миссии, а также доброго здоровья и благополучия», — написал Путин.

Президент России уверен, что конструктивный диалог и взаимодействие, налаженные между Россией и Ватиканом, будут и далее развиваться. Он подчеркнул, что в основе диалога находятся христианские ценности.

Ранее Папой Римским впервые был избран американец Роберт Фрэнсис Прево. Его уже поздравил президент США Дональд Трамп.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский президент Владимир Путин поздравил нового Папу Римского Льва XIV с избранием и пожелал ему здоровья и благополучия. Поздравление лидера России опубликовано на сайте Кремля. «Ваше Святейшество, примите сердечные поздравления по случаю Вашего избрания Папой Римским. Желаю Вам успехов в выполнении возложенной на Вас высокой миссии, а также доброго здоровья и благополучия», — написал Путин. Президент России уверен, что конструктивный диалог и взаимодействие, налаженные между Россией и Ватиканом, будут и далее развиваться. Он подчеркнул, что в основе диалога находятся христианские ценности. Ранее Папой Римским впервые был избран американец Роберт Фрэнсис Прево. Его уже поздравил президент США Дональд Трамп.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...