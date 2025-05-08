Трамп поздравил первого в истории американца с избранием Папой Римским

Дональд Трамп поздравил американца Роберта Фрэнсиса Прево с избранием Папой Римским. Кардинал принял имя Лев XIV и стал первым в истории уроженцем США, кто получил такой титул.
«Поздравляем кардинала Роберта Фрэнсиса Прево, который только что был избран Папой. Это такая честь — осознавать, что он первый американский Папа», — сказал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Ранее кардиналы, собравшиеся на конклаве в Ватикане, не смогли избрать нового папу Римского в ходе первого и второго туров голосования. Прийти к единому мнению священнослужителям удалось только с третьего раза.
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