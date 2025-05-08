Трамп поздравил первого в истории американца с избранием Папой Римским

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп заявил, что впервые избранный Папой Римским американец — это честь для страны
Трамп заявил, что впервые избранный Папой Римским американец — это честь для страны Фото:
новость из сюжета
Папой Римским впервые стал священник из США

Дональд Трамп поздравил американца Роберта Фрэнсиса Прево с избранием Папой Римским. Кардинал принял имя Лев XIV и стал первым в истории уроженцем США, кто получил такой титул.

«Поздравляем кардинала Роберта Фрэнсиса Прево, который только что был избран Папой. Это такая честь — осознавать, что он первый американский Папа», — сказал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Ранее кардиналы, собравшиеся на конклаве в Ватикане, не смогли избрать нового папу Римского в ходе первого и второго туров голосования. Прийти к единому мнению священнослужителям удалось только с третьего раза.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Дональд Трамп поздравил американца Роберта Фрэнсиса Прево с избранием Папой Римским. Кардинал принял имя Лев XIV и стал первым в истории уроженцем США, кто получил такой титул. «Поздравляем кардинала Роберта Фрэнсиса Прево, который только что был избран Папой. Это такая честь — осознавать, что он первый американский Папа», — сказал Трамп в своей соцсети Truth Social. Ранее кардиналы, собравшиеся на конклаве в Ватикане, не смогли избрать нового папу Римского в ходе первого и второго туров голосования. Прийти к единому мнению священнослужителям удалось только с третьего раза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...