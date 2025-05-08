08 мая 2025

Жога сломал давнюю традицию на параде в Екатеринбурге. Фото

Полпред Артем Жога выступил с речью на параде в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Артем Жога пришел на парад в кителе с орденами
Артем Жога пришел на парад в кителе с орденами Фото:
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Артем Жога первым из уральских полпредов президента РФ выступил с речью на параде Победы в Екатеринбурге. Все его предшественники участвовали в таких церемониях лишь в качестве зрителей, это была одна из протокольных традиций.

«Сотни тысяч уральцев и сибиряков защищали Родину на передовой. Мы чтим память павших и будем вечно благодарить за нашу жизнь. Особые слова признательности ветеранам, которые сегодня отмечают этот великий праздник вместе с нами. <…> Война была тяжелым испытанием для всех. Жители Урала и Западной Сибири стали надежным тылом для фронта. Здесь в кратчайшие сроки развернулись эвакуированные заводы. Все — от мала до велика — круглосуточно работали у станков и смогли обеспечить Армию всем необходимым…» — передает слова Жоги корреспондент URA.RU.

Он напомнил, что за трудовой подвиг уже 12 городов УрФО отмечены почетным званием «Город трудовой доблести». И выразил уверенность, что их количество будет расти.

Полпредом Жога стал в октябре 2024-го. Он — боевой офицер, участвовал в конфликте на Юго-Востоке Украине, вступил сначала в донбасское ополчение, а потом в разведбатальон «Спарта», который возглавил весной 2022-го после героической гибели сына Владимира.

Жога имеет различные награды, в том числе Орден Мужества и Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Как ранее сообщало URA.RU, на парад Жога пришел в кителе с орденами. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.

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Артем Жога первым из уральских полпредов президента РФ выступил с речью на параде Победы в Екатеринбурге. Все его предшественники участвовали в таких церемониях лишь в качестве зрителей, это была одна из протокольных традиций. «Сотни тысяч уральцев и сибиряков защищали Родину на передовой. Мы чтим память павших и будем вечно благодарить за нашу жизнь. Особые слова признательности ветеранам, которые сегодня отмечают этот великий праздник вместе с нами. <…> Война была тяжелым испытанием для всех. Жители Урала и Западной Сибири стали надежным тылом для фронта. Здесь в кратчайшие сроки развернулись эвакуированные заводы. Все — от мала до велика — круглосуточно работали у станков и смогли обеспечить Армию всем необходимым…» — передает слова Жоги корреспондент URA.RU. Он напомнил, что за трудовой подвиг уже 12 городов УрФО отмечены почетным званием «Город трудовой доблести». И выразил уверенность, что их количество будет расти. Полпредом Жога стал в октябре 2024-го. Он — боевой офицер, участвовал в конфликте на Юго-Востоке Украине, вступил сначала в донбасское ополчение, а потом в разведбатальон «Спарта», который возглавил весной 2022-го после героической гибели сына Владимира. Жога имеет различные награды, в том числе Орден Мужества и Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Как ранее сообщало URA.RU, на парад Жога пришел в кителе с орденами. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
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