08 мая 2025

Военный комиссар ЯНАО командует парадом в Салехарде

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Торовин дал старт параду
Михаил Торовин дал старт параду Фото:

Военный комиссар ЯНАО Михаил Торовин командует парадом в Салехарде. Руководитель военного комиссариата поприветствовал присутствующих и дал начало празднованию в окружной столице.

«Знаменная группа прошла вдоль улицы, после чего Торовин поприветствовал участников парада», — передает корреспондент URA.RU с места событий. Вместе с Торовиным на сцену вышли губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, спикер окружного заксобрания Сергей Ямкин, архиепископ Салехардский и Новоуренгойский Николай и мэр Салехарда Алексей Титовский. В торжественных колоннах, которыми командуют Торовин, пройдут военные, полицейские, сотрудники МЧС, ФСБ, Росгвардии, ФСИН, казаки и юнармейцы. Командует парадом военком ЯНАО Михаил Торовин.

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа празднуют 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Во городах и поселках пройдут десятки мероприятий. О том как ямальцы встречают 9 мая, смотрите в нашей онлайн-трансляции.

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Военный комиссар ЯНАО Михаил Торовин командует парадом в Салехарде. Руководитель военного комиссариата поприветствовал присутствующих и дал начало празднованию в окружной столице. «Знаменная группа прошла вдоль улицы, после чего Торовин поприветствовал участников парада», — передает корреспондент URA.RU с места событий. Вместе с Торовиным на сцену вышли губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, спикер окружного заксобрания Сергей Ямкин, архиепископ Салехардский и Новоуренгойский Николай и мэр Салехарда Алексей Титовский. В торжественных колоннах, которыми командуют Торовин, пройдут военные, полицейские, сотрудники МЧС, ФСБ, Росгвардии, ФСИН, казаки и юнармейцы. Командует парадом военком ЯНАО Михаил Торовин. Жители Ямало-Ненецкого автономного округа празднуют 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Во городах и поселках пройдут десятки мероприятий. О том как ямальцы встречают 9 мая, смотрите в нашей онлайн-трансляции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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