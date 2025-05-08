Военный комиссар ЯНАО командует парадом в Салехарде

Военный комиссар ЯНАО Михаил Торовин командует парадом в Салехарде. Руководитель военного комиссариата поприветствовал присутствующих и дал начало празднованию в окружной столице.
«Знаменная группа прошла вдоль улицы, после чего Торовин поприветствовал участников парада», — передает корреспондент URA.RU с места событий. Вместе с Торовиным на сцену вышли губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, спикер окружного заксобрания Сергей Ямкин, архиепископ Салехардский и Новоуренгойский Николай и мэр Салехарда Алексей Титовский. В торжественных колоннах, которыми командуют Торовин, пройдут военные, полицейские, сотрудники МЧС, ФСБ, Росгвардии, ФСИН, казаки и юнармейцы. Командует парадом военком ЯНАО Михаил Торовин.
Жители Ямало-Ненецкого автономного округа празднуют 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Во городах и поселках пройдут десятки мероприятий. О том как ямальцы встречают 9 мая, смотрите в нашей онлайн-трансляции.
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