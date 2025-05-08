08 мая 2025

Авиация впервые за 10 лет взмыла в воздух на Параде Победы в Кургане

Авиация взмыла в воздух на Параде Победы в Кургане. Видео
© Служба новостей «URA.RU»
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В небе Кургана на 9 Мая летали самолеты
В небе Кургана на 9 Мая летали самолеты Фото:
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День Победы-2025 в Кургане

В Кургане на Параде Победы впервые за 10 лет взмыла в воздух на Параде Победы. Также прошла боевая техника, включая бронемашины БМП-3 и БМД-4. Об этом передает корреспондент URA.RU. 

«На площади Ленина после прохождения воинских колонн и сотрудников силовых структур на парад вышла боевая техника. В воздухе взмыла авиатехника ДОСААФ — самолеты ЯК-18Т, АН-2 и вертолет МИ-2», — передает корреспондент. 

Также в параде приняли участие автомобили УАЗ со знаменами Победы, бронтеронспортер БТР-80, бронеавтомобиль «Тигр», бронированные колесные машины «Выстрел», бронированный автомобиль «КамАЗ»-5350 Из артиллерийский орудий были представлены 152-миллиметровая гаубица Д-1, гаубица Д-30 и 85-миллиметровая дивизионная пушка Д-44.

Редакция URA.RU ведет онлайн-трансляцию с празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войны. Прямой эфир со Дня Победы можно посмотреть здесь.

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В Кургане на Параде Победы впервые за 10 лет взмыла в воздух на Параде Победы. Также прошла боевая техника, включая бронемашины БМП-3 и БМД-4. Об этом передает корреспондент URA.RU.  «На площади Ленина после прохождения воинских колонн и сотрудников силовых структур на парад вышла боевая техника. В воздухе взмыла авиатехника ДОСААФ — самолеты ЯК-18Т, АН-2 и вертолет МИ-2», — передает корреспондент.  Также в параде приняли участие автомобили УАЗ со знаменами Победы, бронтеронспортер БТР-80, бронеавтомобиль «Тигр», бронированные колесные машины «Выстрел», бронированный автомобиль «КамАЗ»-5350 Из артиллерийский орудий были представлены 152-миллиметровая гаубица Д-1, гаубица Д-30 и 85-миллиметровая дивизионная пушка Д-44. Редакция URA.RU ведет онлайн-трансляцию с празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войны. Прямой эфир со Дня Победы можно посмотреть здесь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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