Авиация впервые за 10 лет взмыла в воздух на Параде Победы в Кургане

В Кургане на Параде Победы впервые за 10 лет взмыла в воздух на Параде Победы. Также прошла боевая техника, включая бронемашины БМП-3 и БМД-4. Об этом передает корреспондент URA.RU.
«На площади Ленина после прохождения воинских колонн и сотрудников силовых структур на парад вышла боевая техника. В воздухе взмыла авиатехника ДОСААФ — самолеты ЯК-18Т, АН-2 и вертолет МИ-2», — передает корреспондент.
Также в параде приняли участие автомобили УАЗ со знаменами Победы, бронтеронспортер БТР-80, бронеавтомобиль «Тигр», бронированные колесные машины «Выстрел», бронированный автомобиль «КамАЗ»-5350 Из артиллерийский орудий были представлены 152-миллиметровая гаубица Д-1, гаубица Д-30 и 85-миллиметровая дивизионная пушка Д-44.
Редакция URA.RU ведет онлайн-трансляцию с празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войны. Прямой эфир со Дня Победы можно посмотреть здесь.
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