08 мая 2025

Как в Курганской области празднуют 80-ю годовщину Великой Победы. Онлайн-трансляция

Жители Курганской области отмечают 80-летие Победы
© Служба новостей «URA.RU»
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Курганцы встречают День Великой Победы
Курганцы встречают День Великой Победы Фото:
новость из сюжета
День Победы-2025 в Кургане

Жители Курганской области отмечают 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Корреспонденты URA.RU весь день будут следить за событиями в Кургане и области, чтобы рассказать о том, как проходит праздник. Следите за всеми важными и интересными событиями в нашей онлайн-трансляции.

08:01 В Кургане все готово к празднованию Дня Победы. На площади имени Ленина завершается подготовка к празднованию. Сотрудники МВД и других силовых структур выполняют мероприятия, связанные с безопасностью, на автодорогах в центре Кургана появились преграды. Звучит праздничная музыка.

Торжественные мероприятия пройдут во всех округах области. Жители Курганской области приготовились и ждут начала мероприятий.

08:34 Праздничные мероприятия сопровождаются торжественными мерами безопасности. Сотрудники правоохранительных органов с утра проверяют граждан, идущих в места массовых скоплений. В зону безопасности нельзя проносить: любые колюще-режущие предметы, оружие, стеклянную тару, в том числе банки, бутылки с напитками. Также запрещено брать с собой любые технические жидкости, растворы, легковоспламеняющие жидкости, пиротехнические изделия, плакаты, баннеры, не относящиеся к празднику. Все вышеперечисленные предметы будут изыматься в ходе досмотра.

Весь день запрещено продавать алкоголь в магазинах.

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Жители Курганской области отмечают 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Корреспонденты URA.RU весь день будут следить за событиями в Кургане и области, чтобы рассказать о том, как проходит праздник. Следите за всеми важными и интересными событиями в нашей онлайн-трансляции. 08:01 В Кургане все готово к празднованию Дня Победы. На площади имени Ленина завершается подготовка к празднованию. Сотрудники МВД и других силовых структур выполняют мероприятия, связанные с безопасностью, на автодорогах в центре Кургана появились преграды. Звучит праздничная музыка. Торжественные мероприятия пройдут во всех округах области. Жители Курганской области приготовились и ждут начала мероприятий. 08:34 Праздничные мероприятия сопровождаются торжественными мерами безопасности. Сотрудники правоохранительных органов с утра проверяют граждан, идущих в места массовых скоплений. В зону безопасности нельзя проносить: любые колюще-режущие предметы, оружие, стеклянную тару, в том числе банки, бутылки с напитками. Также запрещено брать с собой любые технические жидкости, растворы, легковоспламеняющие жидкости, пиротехнические изделия, плакаты, баннеры, не относящиеся к празднику. Все вышеперечисленные предметы будут изыматься в ходе досмотра. Весь день запрещено продавать алкоголь в магазинах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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