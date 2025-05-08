Жители Курганской области отмечают 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Корреспонденты URA.RU весь день будут следить за событиями в Кургане и области, чтобы рассказать о том, как проходит праздник. Следите за всеми важными и интересными событиями в нашей онлайн-трансляции.
08:01 В Кургане все готово к празднованию Дня Победы. На площади имени Ленина завершается подготовка к празднованию. Сотрудники МВД и других силовых структур выполняют мероприятия, связанные с безопасностью, на автодорогах в центре Кургана появились преграды. Звучит праздничная музыка.
Торжественные мероприятия пройдут во всех округах области. Жители Курганской области приготовились и ждут начала мероприятий.
08:34 Праздничные мероприятия сопровождаются торжественными мерами безопасности. Сотрудники правоохранительных органов с утра проверяют граждан, идущих в места массовых скоплений. В зону безопасности нельзя проносить: любые колюще-режущие предметы, оружие, стеклянную тару, в том числе банки, бутылки с напитками. Также запрещено брать с собой любые технические жидкости, растворы, легковоспламеняющие жидкости, пиротехнические изделия, плакаты, баннеры, не относящиеся к празднику. Все вышеперечисленные предметы будут изыматься в ходе досмотра.
Весь день запрещено продавать алкоголь в магазинах.
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