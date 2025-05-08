Почти пять тысяч жителей вышли на улицы Салехарда на Бессмертный полк

Жители вышли с портретами участников Великой Отечественной войны
На Бессмертный полк в Салехарде пришло 4,5 тысяч человек. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
«С 15:00 до 19:00 по маршруту от улицы Чубынина — мост „Факел“ — проспект Молодежи — „Парк Победы“ проходит Бессмертный полк. Полиция согласовала 4,5 тысячи участников шествия», — сообщает корреспондент URA.RU.
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