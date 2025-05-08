08 мая 2025

Почти пять тысяч жителей вышли на улицы Салехарда на Бессмертный полк

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жители вышли с портретами участников Великой Отечественной войны
Жители вышли с портретами участников Великой Отечественной войны Фото:

На Бессмертный полк в Салехарде пришло 4,5 тысяч человек. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«С 15:00 до 19:00 по маршруту от улицы Чубынина — мост „Факел“ — проспект Молодежи — „Парк Победы“ проходит Бессмертный полк. Полиция согласовала 4,5 тысячи участников шествия», — сообщает корреспондент URA.RU.

Сегодня ЯНАО, как и вся Россия, празднует 80-летие Победы в Великой отечественной войне. Подробности торжественных мероприятиях вы можете посмотреть в нашей онлайн-трансляции.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Бессмертный полк в Салехарде пришло 4,5 тысяч человек. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «С 15:00 до 19:00 по маршруту от улицы Чубынина — мост „Факел“ — проспект Молодежи — „Парк Победы“ проходит Бессмертный полк. Полиция согласовала 4,5 тысячи участников шествия», — сообщает корреспондент URA.RU. Сегодня ЯНАО, как и вся Россия, празднует 80-летие Победы в Великой отечественной войне. Подробности торжественных мероприятиях вы можете посмотреть в нашей онлайн-трансляции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...