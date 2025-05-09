Известно об одном пострадавшем
На Сибирском тракте в Екатеринбурге произошло жесткое ДТП рядом с кладбищем. Потерпевший лежит на дороге, сообщил очевидец.
«Что с мужчиной, пока неизвестно. На месте происшествия работает скорая помощь», — цитирует telegram-канал «Злой Екатеринбург» читателя.
Сколько человек пострадали в аварии, неизвестно. Судя по кадрам, в ДТП разбились две машины.
URA.RU обратилось за комментарием в городское ГАИ. «Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия, выясняют обстоятельства ДТП», — сообщили в ведомстве.
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