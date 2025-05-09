В Екатеринбурге произошла жесткая авария возле кладбища. Видео

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Перезахоронение солдат НМ ЛНР на территории мемориального комплекса "Не забудем, не простим!". Луганск, крест, кладбище, захоронения
Известно об одном пострадавшем Фото:

На Сибирском тракте в Екатеринбурге произошло жесткое ДТП рядом с кладбищем. Потерпевший лежит на дороге, сообщил очевидец.

«Что с мужчиной, пока неизвестно. На месте происшествия работает скорая помощь», — цитирует telegram-канал «Злой Екатеринбург» читателя.

Сколько человек пострадали в аварии, неизвестно. Судя по кадрам, в ДТП разбились две машины.

URA.RU обратилось за комментарием в городское ГАИ. «Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия, выясняют обстоятельства ДТП», — сообщили в ведомстве.

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На Сибирском тракте в Екатеринбурге произошло жесткое ДТП рядом с кладбищем. Потерпевший лежит на дороге, сообщил очевидец. «Что с мужчиной, пока неизвестно. На месте происшествия работает скорая помощь», — цитирует telegram-канал «Злой Екатеринбург» читателя. Сколько человек пострадали в аварии, неизвестно. Судя по кадрам, в ДТП разбились две машины. URA.RU обратилось за комментарием в городское ГАИ. «Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия, выясняют обстоятельства ДТП», — сообщили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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