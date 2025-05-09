Свердловчане остались без крутого авиашоу из-за непогоды

В Ревде (Свердловская область) отменили авиашоу пилотажной группы «Русь» в честь 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Причиной стала непогода, сообщили сами пилоты.
«К сожалению, выступление в Ревде отменено по метеоусловиям аэродрома вылета. Мы очень надеялись прилететь к вам, но погода не позволила это сделать. Надеемся, что мы сможем в этом году вновь прилететь к вам», — написали летчики в группе «ВКонтакте».
Посмотреть шоу смогли жители Верхней Пышмы — несмотря на сильный ливень, который грозился сорвать выступление. Как это было — в материале URA.RU.
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