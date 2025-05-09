Свердловчане остались без крутого авиашоу из-за непогоды

В Ревде отменили авиашоу пилотов группы «Русь» на День Победы
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День Победы. Верхняя Пышма , крылья, авиашоу, русь, авиация, день победы, 9 мая, самолет, пилотажная группа, фигуры высшего пилотажа
Выступление сорвалось в Ревде Фото:
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В Ревде (Свердловская область) отменили авиашоу пилотажной группы «Русь» в честь 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Причиной стала непогода, сообщили сами пилоты.

«К сожалению, выступление в Ревде отменено по метеоусловиям аэродрома вылета. Мы очень надеялись прилететь к вам, но погода не позволила это сделать. Надеемся, что мы сможем в этом году вновь прилететь к вам», — написали летчики в группе «ВКонтакте».

Посмотреть шоу смогли жители Верхней Пышмы — несмотря на сильный ливень, который грозился сорвать выступление. Как это было — в материале URA.RU.

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В Ревде (Свердловская область) отменили авиашоу пилотажной группы «Русь» в честь 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Причиной стала непогода, сообщили сами пилоты. «К сожалению, выступление в Ревде отменено по метеоусловиям аэродрома вылета. Мы очень надеялись прилететь к вам, но погода не позволила это сделать. Надеемся, что мы сможем в этом году вновь прилететь к вам», — написали летчики в группе «ВКонтакте». Посмотреть шоу смогли жители Верхней Пышмы — несмотря на сильный ливень, который грозился сорвать выступление. Как это было — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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