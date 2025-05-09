В Екатеринбурге обрезали выступление рок-группы из-за фейерверка

Выступление рок-группы «Рондо» на праздничном концерте в Екатеринбурге, посвященном 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сократили. Из-за салюта, который вот-вот прогремит, передает корреспондент URA.RU.
«Братцы, ну нас тут сокращают. В связи с тем, что времечко „забрили“», — заявил фронтмен Александр Иванов. И анонсировал «еще парочку песен».
URA.RU ведет онлайн-трансляцию, где показывает, как жители уральской столицы отмечают 9 Мая. Больше новостей о праздновании Дня Победы в Екатеринбурге и области — в сюжете URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!