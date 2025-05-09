В Екатеринбурге обрезали выступление рок-группы из-за фейерверка

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Но фронтмен анонсировал еще пару песен
Но фронтмен анонсировал еще пару песен Фото:
новость из сюжета
Свердловчане празднуют 9 Мая

Выступление рок-группы «Рондо» на праздничном концерте в Екатеринбурге, посвященном 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сократили. Из-за салюта, который вот-вот прогремит, передает корреспондент URA.RU.

«Братцы, ну нас тут сокращают. В связи с тем, что времечко „забрили“», — заявил фронтмен Александр Иванов. И анонсировал «еще парочку песен».

URA.RU ведет онлайн-трансляцию, где показывает, как жители уральской столицы отмечают 9 Мая. Больше новостей о праздновании Дня Победы в Екатеринбурге и области — в сюжете URA.RU.

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Выступление рок-группы «Рондо» на праздничном концерте в Екатеринбурге, посвященном 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сократили. Из-за салюта, который вот-вот прогремит, передает корреспондент URA.RU. «Братцы, ну нас тут сокращают. В связи с тем, что времечко „забрили“», — заявил фронтмен Александр Иванов. И анонсировал «еще парочку песен». URA.RU ведет онлайн-трансляцию, где показывает, как жители уральской столицы отмечают 9 Мая. Больше новостей о праздновании Дня Победы в Екатеринбурге и области — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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