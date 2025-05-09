Горожане пытаются добраться до дома после праздника
новость из сюжетаСвердловчане празднуют 9 Мая
В Екатеринбурге после праздничных мероприятий, посвященных 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне резко подскочили цены на такси. Город встал в пробки, передает корреспондент URA.RU.
Уехать из центра до Академического обойдется в 900 рублей. При этом приложения по вызову такси показывают, что пробки всего четыре балла.
Другие пытаются уехать на общественном транспорте. Давки происходят у станций метро. Чтобы избежать их внутри, сотрудники пропускают горожан группами.
Ситуация на дорогах в городе
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!