Общество Цены на такси в Екатеринбурге улетают в космос. Скрин Екатеринбург встал в пробки после Дня Победы, цены на такси взлетели 09 мая 2025 в 22:46 Размер текста - 17 + Горожане пытаются добраться до дома после праздника Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Свердловчане празднуют 9 Мая В Екатеринбурге после праздничных мероприятий, посвященных 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне резко подскочили цены на такси. Город встал в пробки, передает корреспондент URA.RU. Уехать из центра до Академического обойдется в 900 рублей. При этом приложения по вызову такси показывают, что пробки всего четыре балла. Другие пытаются уехать на общественном транспорте. Давки происходят у станций метро. Чтобы избежать их внутри, сотрудники пропускают горожан группами. Ситуация на дорогах в городе Фото: 2Gis Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге после праздничных мероприятий, посвященных 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне резко подскочили цены на такси. Город встал в пробки, передает корреспондент URA.RU. Уехать из центра до Академического обойдется в 900 рублей. При этом приложения по вызову такси показывают, что пробки всего четыре балла. Другие пытаются уехать на общественном транспорте. Давки происходят у станций метро. Чтобы избежать их внутри, сотрудники пропускают горожан группами. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям