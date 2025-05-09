Цены на такси в Екатеринбурге улетают в космос. Скрин

Екатеринбург встал в пробки после Дня Победы, цены на такси взлетели
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Тестовая поездка трехсекционного трамвая модели 71-639 «Кастор». Екатеринбург , яндекс такси
Горожане пытаются добраться до дома после праздника Фото:
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В Екатеринбурге после праздничных мероприятий, посвященных 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне резко подскочили цены на такси. Город встал в пробки, передает корреспондент URA.RU.

Уехать из центра до Академического обойдется в 900 рублей. При этом приложения по вызову такси показывают, что пробки всего четыре балла.

Другие пытаются уехать на общественном транспорте. Давки происходят у станций метро. Чтобы избежать их внутри, сотрудники пропускают горожан группами.

Ситуация на дорогах в городе
Ситуация на дорогах в городе
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В Екатеринбурге после праздничных мероприятий, посвященных 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне резко подскочили цены на такси. Город встал в пробки, передает корреспондент URA.RU. Уехать из центра до Академического обойдется в 900 рублей. При этом приложения по вызову такси показывают, что пробки всего четыре балла. Другие пытаются уехать на общественном транспорте. Давки происходят у станций метро. Чтобы избежать их внутри, сотрудники пропускают горожан группами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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