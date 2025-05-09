В Белом доме высказались о возможной встрече Путина и Трампа

Белый дом: Трамп не планирует встречу с Путиным в Саудовской Аравии
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В США прокомментировали информацию о встрече Трампа и Путина
В США прокомментировали информацию о встрече Трампа и Путина Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент США Дональд Трамп не планирует встречаться с президентом России Владимиром Путиным во время своего визита на Ближний Восток, который намечен на май. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт во время брифинга, с журналистами.

«Президент ответил на этот вопрос вчера: встречи не будет», — сообщила Кэролайн Ливитт, отвечая на вопросы журналистов. В ходе брифинга она также опровергла появившиеся в СМИ предположения о возможных переговорах между лидерами США и России в рамках поездки в Саудовскую Аравию.

Пресс-секретарь заявила, что в четверг состоялся телефонный разговор между Трампом и Владимиром Зеленским. В ходе беседы лидеры обсудили инициативу США о введении 30-дневного режима прекращения огня между Россией и Украиной. Левитт отметила, что данный план перемирия был предложен президентом, и подчеркнула, что европейские страны уже выразили ему поддержку. Она выразила надежду, что обе стороны согласятся на соответствующие условия в течение следующей недели.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что диалог между Москвой и Вашингтоном продолжается, и у российской стороны остается возможность доносить свою точку зрения по вопросу Украины до США. Песков также выразил надежду, что администрация президента США осознает значимость украинского конфликта для России.

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Президент США Дональд Трамп не планирует встречаться с президентом России Владимиром Путиным во время своего визита на Ближний Восток, который намечен на май. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт во время брифинга, с журналистами. «Президент ответил на этот вопрос вчера: встречи не будет», — сообщила Кэролайн Ливитт, отвечая на вопросы журналистов. В ходе брифинга она также опровергла появившиеся в СМИ предположения о возможных переговорах между лидерами США и России в рамках поездки в Саудовскую Аравию. Пресс-секретарь заявила, что в четверг состоялся телефонный разговор между Трампом и Владимиром Зеленским. В ходе беседы лидеры обсудили инициативу США о введении 30-дневного режима прекращения огня между Россией и Украиной. Левитт отметила, что данный план перемирия был предложен президентом, и подчеркнула, что европейские страны уже выразили ему поддержку. Она выразила надежду, что обе стороны согласятся на соответствующие условия в течение следующей недели. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что диалог между Москвой и Вашингтоном продолжается, и у российской стороны остается возможность доносить свою точку зрения по вопросу Украины до США. Песков также выразил надежду, что администрация президента США осознает значимость украинского конфликта для России.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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