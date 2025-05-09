В Белом доме высказались о возможной встрече Путина и Трампа

Президент США Дональд Трамп не планирует встречаться с президентом России Владимиром Путиным во время своего визита на Ближний Восток, который намечен на май. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт во время брифинга, с журналистами.
«Президент ответил на этот вопрос вчера: встречи не будет», — сообщила Кэролайн Ливитт, отвечая на вопросы журналистов. В ходе брифинга она также опровергла появившиеся в СМИ предположения о возможных переговорах между лидерами США и России в рамках поездки в Саудовскую Аравию.
Пресс-секретарь заявила, что в четверг состоялся телефонный разговор между Трампом и Владимиром Зеленским. В ходе беседы лидеры обсудили инициативу США о введении 30-дневного режима прекращения огня между Россией и Украиной. Левитт отметила, что данный план перемирия был предложен президентом, и подчеркнула, что европейские страны уже выразили ему поддержку. Она выразила надежду, что обе стороны согласятся на соответствующие условия в течение следующей недели.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что диалог между Москвой и Вашингтоном продолжается, и у российской стороны остается возможность доносить свою точку зрения по вопросу Украины до США. Песков также выразил надежду, что администрация президента США осознает значимость украинского конфликта для России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.