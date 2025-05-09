Звездные артисты зажгли в Екатеринбурге на День Победы: подборка ярких фото

Праздничные мероприятия в Екатеринбурге подошли к концу
новость из сюжетаСвердловчане празднуют 9 Мая
Праздничный концерт в Екатеринбурге, посвященный 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, закончился. Он начался с получасовой задержкой, а выступление последнего хедлайнера и вовсе обрезали — из-за мощного и красочного салюта. Как это было — в фотоподборке URA.RU.
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