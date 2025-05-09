Звездные артисты зажгли в Екатеринбурге на День Победы: подборка ярких фото

В Екатеринбурге прошел праздничный концерт на 9 Мая
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Концерт и фейерверк в Историческом сквере. Екатеринбург
Праздничные мероприятия в Екатеринбурге подошли к концу Фото:
новость из сюжета
Свердловчане празднуют 9 Мая

Праздничный концерт в Екатеринбурге, посвященный 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, закончился. Он начался с получасовой задержкой, а выступление последнего хедлайнера и вовсе обрезали — из-за мощного и красочного салюта. Как это было — в фотоподборке URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Праздничный концерт в Екатеринбурге, посвященный 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, закончился. Он начался с получасовой задержкой, а выступление последнего хедлайнера и вовсе обрезали — из-за мощного и красочного салюта. Как это было — в фотоподборке URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...