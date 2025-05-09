09 мая 2025

Две легковушки столкнулись лоб в лоб в Екатеринбурге, есть пострадавшие. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Один из водителей вылетел на «встречку»
Один из водителей вылетел на «встречку» Фото:

В Екатеринбурге вечером 9 мая произошло ДТП — на Блюхера столкнулись две легковушки, в результате чего пострадали оба водителя. Об этом URA.RU сообщили в городской Госавтоинспекции. 

По данным ведомства, 68-летний водитель автомобиля Kia, выехал на «встречку» и врезался в Datsun, за рулем которого была 46-летняя женщина. «Пострадавшие с различными травмами доставлены в лечебное учреждение», — рассказали в ГИБДД.

Сотрудники ГИБДД установили, что оба водителя имели значительный стаж вождения — 25 и 20 лет соответственно, оба на момент аварии были трезвы. Водитель Datsun к административной ответственности за нарушения ПДД ранее не привлекалась. Полиция проводит проверку. 

Ранее URA.RU сообщало о смертельной аварии на свердловской трассе. Водитель потерял управление и вылетел в кювет, после чего сгорел вместе с автомобилем.

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В Екатеринбурге вечером 9 мая произошло ДТП — на Блюхера столкнулись две легковушки, в результате чего пострадали оба водителя. Об этом URA.RU сообщили в городской Госавтоинспекции.  По данным ведомства, 68-летний водитель автомобиля Kia, выехал на «встречку» и врезался в Datsun, за рулем которого была 46-летняя женщина. «Пострадавшие с различными травмами доставлены в лечебное учреждение», — рассказали в ГИБДД. Сотрудники ГИБДД установили, что оба водителя имели значительный стаж вождения — 25 и 20 лет соответственно, оба на момент аварии были трезвы. Водитель Datsun к административной ответственности за нарушения ПДД ранее не привлекалась. Полиция проводит проверку.  Ранее URA.RU сообщало о смертельной аварии на свердловской трассе. Водитель потерял управление и вылетел в кювет, после чего сгорел вместе с автомобилем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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