В Екатеринбурге вечером 9 мая произошло ДТП — на Блюхера столкнулись две легковушки, в результате чего пострадали оба водителя. Об этом URA.RU сообщили в городской Госавтоинспекции.
По данным ведомства, 68-летний водитель автомобиля Kia, выехал на «встречку» и врезался в Datsun, за рулем которого была 46-летняя женщина. «Пострадавшие с различными травмами доставлены в лечебное учреждение», — рассказали в ГИБДД.
Сотрудники ГИБДД установили, что оба водителя имели значительный стаж вождения — 25 и 20 лет соответственно, оба на момент аварии были трезвы. Водитель Datsun к административной ответственности за нарушения ПДД ранее не привлекалась. Полиция проводит проверку.
Ранее URA.RU сообщало о смертельной аварии на свердловской трассе. Водитель потерял управление и вылетел в кювет, после чего сгорел вместе с автомобилем.
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