Армия Индии: Пакистан атаковал гражданские и религиозные объекты

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Индия обвинила военных Пакистана в подвержении опасности гражданских объектов
Индия обвинила военных Пакистана в подвержении опасности гражданских объектов Фото:
новость из сюжета
Обострение конфликта между Индией и Пакистаном

Армия Индии заявила, что Пакистан атаковал гражданские и религиозные объекты Индии. Также сообщается, что страна перебрасывает войска к границе.

«Противник с применением беспилотников, дальнобойного оружия, барражирующих боеприпасов и истребителей атаковал гражданские объекты.  Пакистан перебрасывает войска к границе, что указывает на наступательные намерения с целью дальнейшей эскалации», — передает департамент по связям с общественностью Минобороны Индии.

Согласно сообщению, пакистанские власти атаковали храм Шамбху и жилые районы в Джамме. Ранее передавали, что пять человек погибли, в том числе, высокопоставленные индийский чиновник, его помощники госпитализирвоаны. Разрушены несколько домов.

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Армия Индии заявила, что Пакистан атаковал гражданские и религиозные объекты Индии. Также сообщается, что страна перебрасывает войска к границе. «Противник с применением беспилотников, дальнобойного оружия, барражирующих боеприпасов и истребителей атаковал гражданские объекты.  Пакистан перебрасывает войска к границе, что указывает на наступательные намерения с целью дальнейшей эскалации», — передает департамент по связям с общественностью Минобороны Индии. Согласно сообщению, пакистанские власти атаковали храм Шамбху и жилые районы в Джамме. Ранее передавали, что пять человек погибли, в том числе, высокопоставленные индийский чиновник, его помощники госпитализирвоаны. Разрушены несколько домов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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