Пять человек погибли в результате атаки Пакистана

Пять человек погибли при ударах Пакистана
новость из сюжетаОбострение конфликта между Индией и Пакистаном
Пять мирных жителей погибли в спорном регионе Джамму в результате ударов со стороны Пакистана. Такое сообщение передает агентство Reuters.
Ранее стало известно о гибели высокопоставленного индийского чиновника, двое его подчиненных были доставлены в больницу. В субботу утром Пакистан начал полномасштабную военную операцию, ударив по трем авиабазам Индии.
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