Пять человек погибли в результате атаки Пакистана

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Пять человек погибли при ударах Пакистана
Пять человек погибли при ударах Пакистана Фото:
новость из сюжета
Обострение конфликта между Индией и Пакистаном

Пять мирных жителей погибли в спорном регионе Джамму в результате ударов со стороны Пакистана. Такое сообщение передает агентство Reuters.

Ранее стало известно о гибели высокопоставленного индийского чиновника, двое его подчиненных были доставлены в больницу. В субботу утром Пакистан начал полномасштабную военную операцию, ударив по трем авиабазам Индии.

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Пять мирных жителей погибли в спорном регионе Джамму в результате ударов со стороны Пакистана. Такое сообщение передает агентство Reuters. Ранее стало известно о гибели высокопоставленного индийского чиновника, двое его подчиненных были доставлены в больницу. В субботу утром Пакистан начал полномасштабную военную операцию, ударив по трем авиабазам Индии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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