В Татарстане школьница призналась в убийстве матери

В Татарстане 14-летняя школьница созналась в убийстве собственной матери. Причиной трагедии могла послужить ссора. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на собственные источники.
«Мама с девочкой незадолго до трагедии поругались. Рано утром ребенок взяла нож и стала бить им мать, сказав: „Чтобы мама больше не ругала“», — передает слова источника портал Kazanfirst. После инцидента школьница во всем созналась.
В настоящее время в отношении девочки проводится психолого-психиатрическая экспертиза. Ранее она не состояла на учете у психиатра. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Семья девочки считается обеспеченной и благополучной. Ее отец занимается предпринимательской деятельностью и владеет крупной сетью салонов красоты.
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