В Татарстане школьница призналась в убийстве матери

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Возможной причиной трагедии могла стать ссора между матерью и ее дочерью
Возможной причиной трагедии могла стать ссора между матерью и ее дочерью Фото:

В Татарстане 14-летняя школьница созналась в убийстве собственной матери. Причиной трагедии могла послужить ссора. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на собственные источники.

«Мама с девочкой незадолго до трагедии поругались. Рано утром ребенок взяла нож и стала бить им мать, сказав: „Чтобы мама больше не ругала“», — передает слова источника портал Kazanfirst. После инцидента школьница во всем созналась.

В настоящее время в отношении девочки проводится психолого-психиатрическая экспертиза. Ранее она не состояла на учете у психиатра. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Семья девочки считается обеспеченной и благополучной. Ее отец занимается предпринимательской деятельностью и владеет крупной сетью салонов красоты.

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В Татарстане 14-летняя школьница созналась в убийстве собственной матери. Причиной трагедии могла послужить ссора. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на собственные источники. «Мама с девочкой незадолго до трагедии поругались. Рано утром ребенок взяла нож и стала бить им мать, сказав: „Чтобы мама больше не ругала“», — передает слова источника портал Kazanfirst. После инцидента школьница во всем созналась. В настоящее время в отношении девочки проводится психолого-психиатрическая экспертиза. Ранее она не состояла на учете у психиатра. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Семья девочки считается обеспеченной и благополучной. Ее отец занимается предпринимательской деятельностью и владеет крупной сетью салонов красоты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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