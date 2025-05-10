Mash: Немоляевой провели операцию на сердце

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Немоляева перенесла операцию на сердце
Немоляева перенесла операцию на сердце Фото:

Народной артистке РСФСР Светлане Немоляевой была проведена операция по восстановлению сердечного ритма. На протяжении последних десяти лет актриса сталкивается с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. В больницу 88-летнюю женщина попала в среднетяжелом состоянии. Об этом пишут telegram-каналы.

«На днях ей провели криобаллонную абляцию, устранили проблемные участки сердечно-сосудистой системы, стабилизировали состояние и выписали через три дня стационара», пишет Mash. Медики посоветовали пациентке регулярно проходить обследования у кардиолога, а также внимательно контролировать уровень физических нагрузок и общее состояние здоровья.

С 2015 года народная артистка неоднократно обращалась с жалобами на скачки давления, аритмию, приступы головокружения, обмороки, озноб, упадок сил, затрудненное дыхание и потемнение в глазах. Несмотря на заметное ухудшение самочувствия в последние месяцы, Немоляева продолжала выходить на сцену и принимать участие в театральных постановках.

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Народной артистке РСФСР Светлане Немоляевой была проведена операция по восстановлению сердечного ритма. На протяжении последних десяти лет актриса сталкивается с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. В больницу 88-летнюю женщина попала в среднетяжелом состоянии. Об этом пишут telegram-каналы. «На днях ей провели криобаллонную абляцию, устранили проблемные участки сердечно-сосудистой системы, стабилизировали состояние и выписали через три дня стационара», пишет Mash. Медики посоветовали пациентке регулярно проходить обследования у кардиолога, а также внимательно контролировать уровень физических нагрузок и общее состояние здоровья. С 2015 года народная артистка неоднократно обращалась с жалобами на скачки давления, аритмию, приступы головокружения, обмороки, озноб, упадок сил, затрудненное дыхание и потемнение в глазах. Несмотря на заметное ухудшение самочувствия в последние месяцы, Немоляева продолжала выходить на сцену и принимать участие в театральных постановках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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