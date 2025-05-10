Лула да Силва: конфликт на Украине обсудят на саммите БРИКС

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Ситуацию по мирному решению украинского конфликта будут обсуждать на саммите БРИКС
Ситуацию по мирному решению украинского конфликта будут обсуждать на саммите БРИКС Фото:

На саммите БРИКС, запланированном на 6–7 июля в Рио-де-Жанейро, будет рассмотрен вопрос урегулирования ситуации на Украине. Об этом сказал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

«Этот вопрос будет обсуждаться нашим любимым [сообществом] БРИКС в июле [на саммите] в Бразилии», — сказал президент в разговоре с журналистами. Его слова передает ТАСС.

Ранее бразильский лидер заявил, что после завершения своего визита в Российскую Федерацию направится в Китай, где планирует обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином перспективы мирного разрешения конфликта на Украине. В дальнейшем глава бразильского государства намерен провести переговоры с руководством Франции.

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На саммите БРИКС, запланированном на 6–7 июля в Рио-де-Жанейро, будет рассмотрен вопрос урегулирования ситуации на Украине. Об этом сказал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. «Этот вопрос будет обсуждаться нашим любимым [сообществом] БРИКС в июле [на саммите] в Бразилии», — сказал президент в разговоре с журналистами. Его слова передает ТАСС. Ранее бразильский лидер заявил, что после завершения своего визита в Российскую Федерацию направится в Китай, где планирует обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином перспективы мирного разрешения конфликта на Украине. В дальнейшем глава бразильского государства намерен провести переговоры с руководством Франции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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