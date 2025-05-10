Лула да Силва: конфликт на Украине обсудят на саммите БРИКС

На саммите БРИКС, запланированном на 6–7 июля в Рио-де-Жанейро, будет рассмотрен вопрос урегулирования ситуации на Украине. Об этом сказал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
«Этот вопрос будет обсуждаться нашим любимым [сообществом] БРИКС в июле [на саммите] в Бразилии», — сказал президент в разговоре с журналистами. Его слова передает ТАСС.
Ранее бразильский лидер заявил, что после завершения своего визита в Российскую Федерацию направится в Китай, где планирует обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином перспективы мирного разрешения конфликта на Украине. В дальнейшем глава бразильского государства намерен провести переговоры с руководством Франции.
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