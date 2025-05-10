Названы лидеры стран, которые собрались обсудить мир на Украине после визита в Москву

Президент Бразилии проведет переговоры с главами Китая и Франции по Украине
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент Бразилии в ближайшее время намерен пообщаться с лидерами Китая и Франции по украинскому вопросу
Президент Бразилии в ближайшее время намерен пообщаться с лидерами Китая и Франции по украинскому вопросу Фото:

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сообщил, что после завершения своего визита в Российскую Федерацию направится в Китай, где планирует обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином перспективы мирного разрешения конфликта на Украине. В дальнейшем глава бразильского государства намерен провести переговоры с руководством Франции.

«Я собираюсь обсудить вопрос мира с Си Цзиньпином, [после ] буду обсуждать с Францией, поскольку единственное, что интересует Бразилию в этом вопросе — это скорейшее возвращение к нормальным отношениям в мире», — сказал политик. Его слова передает ТАСС. Он также отметил, что Бразилия намерена поддерживать общение с теми сторонами, которые действительно стремятся к установлению мира на территории Украины.

Ранее бразильский лидер заявил о том, что страны ЕС, включая Германию, должны были быть в Москве 9 мая. Также политик выразил обеспокоенность тем, что Европа и ее партнеры, в том числе Япония, возвращаются к милитаризации.

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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сообщил, что после завершения своего визита в Российскую Федерацию направится в Китай, где планирует обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином перспективы мирного разрешения конфликта на Украине. В дальнейшем глава бразильского государства намерен провести переговоры с руководством Франции. «Я собираюсь обсудить вопрос мира с Си Цзиньпином, [после ] буду обсуждать с Францией, поскольку единственное, что интересует Бразилию в этом вопросе — это скорейшее возвращение к нормальным отношениям в мире», — сказал политик. Его слова передает ТАСС. Он также отметил, что Бразилия намерена поддерживать общение с теми сторонами, которые действительно стремятся к установлению мира на территории Украины. Ранее бразильский лидер заявил о том, что страны ЕС, включая Германию, должны были быть в Москве 9 мая. Также политик выразил обеспокоенность тем, что Европа и ее партнеры, в том числе Япония, возвращаются к милитаризации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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