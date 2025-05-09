09 мая 2025

В Новом Уренгое перекроют четыре улицы

© Служба новостей «URA.RU»
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Ограничения введены из-за ремонтных работ
Ограничения введены из-за ремонтных работ Фото:

С 10 мая в Новом Уренгое будет закрыт проезд по четырем дорогам. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в мэрии города.

«Напоминаем, сегодня, 10 мая, на ремонт закрываются участки дорог. Это касается улиц 26 Съезда КПСС (от железнодорожного вокзала до Интернациональной), Таежная (от Арктическая до Новой), Новая (от Таежной до Сибирской), Геологоразведчиков (от Юбилейной до улицы Молодежной)» — написано в telegram-канале администрации.

Там уточняется, что ограничения временные. Власти просят заранее выбирать пути отъезда.

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С 10 мая в Новом Уренгое будет закрыт проезд по четырем дорогам. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в мэрии города. «Напоминаем, сегодня, 10 мая, на ремонт закрываются участки дорог. Это касается улиц 26 Съезда КПСС (от железнодорожного вокзала до Интернациональной), Таежная (от Арктическая до Новой), Новая (от Таежной до Сибирской), Геологоразведчиков (от Юбилейной до улицы Молодежной)» — написано в telegram-канале администрации. Там уточняется, что ограничения временные. Власти просят заранее выбирать пути отъезда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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