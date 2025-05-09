Пострадавшего увезли на скорой
В Каменске-Уральском два стаффордширских терьера напали на мужчину возле магазина. Пострадавшего отвезли в больницу.
«Мужчина госпитализирован с тяжелыми травмами, включая множественные укусы и серьезные повреждения ноги. Хозяйка с собаками скрылась», — сообщили в telegram-канале «Каменск-Уральский 24/7».
Конфликт начался с того, что хозяйка собак ударила жену пострадавшего. Сопровождавшие ее мужчины напали на мужа, после чего последовала команда «фас» для бойцовских псов. Сотрудники полиции проводят проверку по факту нападения.
Пострадавший
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