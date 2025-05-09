09 мая 2025

«Хозяйка скрылась»: на свердловчанина набросились хищные псы, он весь в крови. Фото

Бойцовские собаки набросились на жителя Каменск-Уральского
© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавшего увезли на скорой
Пострадавшего увезли на скорой Фото:

В Каменске-Уральском два стаффордширских терьера напали на мужчину возле магазина. Пострадавшего отвезли в больницу.

«Мужчина госпитализирован с тяжелыми травмами, включая множественные укусы и серьезные повреждения ноги. Хозяйка с собаками скрылась», — сообщили в telegram-канале «Каменск-Уральский 24/7».

Конфликт начался с того, что хозяйка собак ударила жену пострадавшего. Сопровождавшие ее мужчины напали на мужа, после чего последовала команда «фас» для бойцовских псов. Сотрудники полиции проводят проверку по факту нападения.

Пострадавший
Пострадавший
Фото:

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В Каменске-Уральском два стаффордширских терьера напали на мужчину возле магазина. Пострадавшего отвезли в больницу. «Мужчина госпитализирован с тяжелыми травмами, включая множественные укусы и серьезные повреждения ноги. Хозяйка с собаками скрылась», — сообщили в telegram-канале «Каменск-Уральский 24/7». Конфликт начался с того, что хозяйка собак ударила жену пострадавшего. Сопровождавшие ее мужчины напали на мужа, после чего последовала команда «фас» для бойцовских псов. Сотрудники полиции проводят проверку по факту нападения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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