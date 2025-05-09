В мэрии пообещали проверить курганского учителя труда, на которого жаловались родители

В городе Шумихе в Курганской области родители пожаловались на учительницу технологии, которая якобы завалила детей тяжелыми домашними заданиями. После этого в мэрии округа пообещали провести проверку в городской школе. Об этом говорится в ответе представителей администрации.
«С руководством школы совместно с отделом образования администрации Шумихинского округа будет проведена проверка. Если факты, указанные в жалобах, подтвердятся, к учителю будут приняты меры», — сообщается в ответе от мэрии в паблике «Реальная Шумиха» во «ВКонтакте».
В комментариях родители написали, что учительница труда якобы заставляет выполнять большие домашние задания-проекты в печатном виде. Затем она, по словам родителей, находит ошибки и просит переделать, перепечатать домашнюю работу объемом по 20 страниц. При этом, в электронном виде задания не принимаются. Таким образом, для семей это влетает в копеечку, жалуются родители.
Однако другие родители хвалят преподавателя за добросовестность. Они пишут, что жалобы на домашние задания похожи на травлю педагога.
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