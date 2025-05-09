09 мая 2025

В мэрии пообещали проверить курганского учителя труда, на которого жаловались родители

В Шумихе проверят учителя труда после жалоб от родителей
© Служба новостей «URA.RU»
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Школьники выполняют проекты на уроках труда
Школьники выполняют проекты на уроках труда Фото:

В городе Шумихе в Курганской области родители пожаловались на учительницу технологии, которая якобы завалила детей тяжелыми домашними заданиями. После этого в мэрии округа пообещали провести проверку в городской школе. Об этом говорится в ответе представителей администрации.

«С руководством школы совместно с отделом образования администрации Шумихинского округа будет проведена проверка. Если факты, указанные в жалобах, подтвердятся, к учителю будут приняты меры», — сообщается в ответе от мэрии в паблике «Реальная Шумиха» во «ВКонтакте».

В комментариях родители написали, что учительница труда якобы заставляет выполнять большие домашние задания-проекты в печатном виде. Затем она, по словам родителей, находит ошибки и просит переделать, перепечатать домашнюю работу объемом по 20 страниц. При этом, в электронном виде задания не принимаются. Таким образом, для семей это влетает в копеечку, жалуются родители.

Однако другие родители хвалят преподавателя за добросовестность. Они пишут, что жалобы на домашние задания похожи на травлю педагога.

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В городе Шумихе в Курганской области родители пожаловались на учительницу технологии, которая якобы завалила детей тяжелыми домашними заданиями. После этого в мэрии округа пообещали провести проверку в городской школе. Об этом говорится в ответе представителей администрации. «С руководством школы совместно с отделом образования администрации Шумихинского округа будет проведена проверка. Если факты, указанные в жалобах, подтвердятся, к учителю будут приняты меры», — сообщается в ответе от мэрии в паблике «Реальная Шумиха» во «ВКонтакте». В комментариях родители написали, что учительница труда якобы заставляет выполнять большие домашние задания-проекты в печатном виде. Затем она, по словам родителей, находит ошибки и просит переделать, перепечатать домашнюю работу объемом по 20 страниц. При этом, в электронном виде задания не принимаются. Таким образом, для семей это влетает в копеечку, жалуются родители. Однако другие родители хвалят преподавателя за добросовестность. Они пишут, что жалобы на домашние задания похожи на травлю педагога.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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