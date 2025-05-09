09 мая 2025

Супруги, чьи собаки искалечили мужчину в Каменске-Уральском, были судимы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Супружеская пара имеет пять судимостей на двоих
Супружеская пара имеет пять судимостей на двоих Фото:

Владельцы собак, напавших на жителя Каменска-Уральского, установлены — ими оказалась ранее судимая супружеская пара. В настоящий момент продолжается разбирательство.

«Хозяевами собак оказалась супружеская пара — мужчина 1982 года рождения и женщина 1981 года рождения, оба ранее судимые. Мужчина неоднократно, в том числе по таким статьям как 161 УК РФ — грабеж, 158 — кража, 232 — организация или содержание притонов и 111 — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», — сообщил Валерий Горелых. Мужчина вышел из колонии в мае 2022 года. Женщина имеет судимость по статье 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

В настоящее время супруги доставлены в отдел полиции где дают показания. Согласно одной из версий, начало конфликта произошло в магазине, а его финал — на улице. Причиной инцидента могло стать чрезмерное употребление алкоголя.

Ранее стало известно, что В Каменске-Уральском два стаффордширских терьера напали на мужчину. Пострадавшего со множеством ран увезли в больницу. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Владельцы собак, напавших на жителя Каменска-Уральского, установлены — ими оказалась ранее судимая супружеская пара. В настоящий момент продолжается разбирательство. «Хозяевами собак оказалась супружеская пара — мужчина 1982 года рождения и женщина 1981 года рождения, оба ранее судимые. Мужчина неоднократно, в том числе по таким статьям как 161 УК РФ — грабеж, 158 — кража, 232 — организация или содержание притонов и 111 — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», — сообщил Валерий Горелых. Мужчина вышел из колонии в мае 2022 года. Женщина имеет судимость по статье 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В настоящее время супруги доставлены в отдел полиции где дают показания. Согласно одной из версий, начало конфликта произошло в магазине, а его финал — на улице. Причиной инцидента могло стать чрезмерное употребление алкоголя. Ранее стало известно, что В Каменске-Уральском два стаффордширских терьера напали на мужчину. Пострадавшего со множеством ран увезли в больницу. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...