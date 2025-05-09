Супруги, чьи собаки искалечили мужчину в Каменске-Уральском, были судимы

Владельцы собак, напавших на жителя Каменска-Уральского, установлены — ими оказалась ранее судимая супружеская пара. В настоящий момент продолжается разбирательство.
«Хозяевами собак оказалась супружеская пара — мужчина 1982 года рождения и женщина 1981 года рождения, оба ранее судимые. Мужчина неоднократно, в том числе по таким статьям как 161 УК РФ — грабеж, 158 — кража, 232 — организация или содержание притонов и 111 — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», — сообщил Валерий Горелых. Мужчина вышел из колонии в мае 2022 года. Женщина имеет судимость по статье 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
В настоящее время супруги доставлены в отдел полиции где дают показания. Согласно одной из версий, начало конфликта произошло в магазине, а его финал — на улице. Причиной инцидента могло стать чрезмерное употребление алкоголя.
Ранее стало известно, что В Каменске-Уральском два стаффордширских терьера напали на мужчину. Пострадавшего со множеством ран увезли в больницу.
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