09 мая 2025

Житель ХМАО напоил детей алкоголем, из-за чего один из них оказался в больнице

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за отравления алкоголем в больницу попал 15-летний подросток
Из-за отравления алкоголем в больницу попал 15-летний подросток Фото:

Жители поселка Ваховск (ХМАО) пожаловались на мужчину, который напоил четверых детей алкоголем. По их словам, один ребенок оказался из-за этого в больнице с интоксикацией.

«В поселке Ваховск произошел вопиющий случай! Алкаш напоил четырех детей и один находится в окружной детской больнице Нижневартовска по причине интоксикации», — пишут возмущенные югорчане в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия».

В ГУ МВД России по ХМАО URA.RUсообщили, что один 15-летний подросток сейчас действительно находится в больнице из-за отравления алкоголем. По данному факту проводится проверка. На мать ребенка собраны материалы для административного дела по статье 20.22 КоАП. О других случаях алкогольного опьянения ранее не сообщалось, поэтому информация передана для проверки на достоверность сведений.

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Жители поселка Ваховск (ХМАО) пожаловались на мужчину, который напоил четверых детей алкоголем. По их словам, один ребенок оказался из-за этого в больнице с интоксикацией. «В поселке Ваховск произошел вопиющий случай! Алкаш напоил четырех детей и один находится в окружной детской больнице Нижневартовска по причине интоксикации», — пишут возмущенные югорчане в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». В ГУ МВД России по ХМАО URA.RUсообщили, что один 15-летний подросток сейчас действительно находится в больнице из-за отравления алкоголем. По данному факту проводится проверка. На мать ребенка собраны материалы для административного дела по статье 20.22 КоАП. О других случаях алкогольного опьянения ранее не сообщалось, поэтому информация передана для проверки на достоверность сведений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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