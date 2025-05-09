Житель ХМАО напоил детей алкоголем, из-за чего один из них оказался в больнице

Жители поселка Ваховск (ХМАО) пожаловались на мужчину, который напоил четверых детей алкоголем. По их словам, один ребенок оказался из-за этого в больнице с интоксикацией.
«В поселке Ваховск произошел вопиющий случай! Алкаш напоил четырех детей и один находится в окружной детской больнице Нижневартовска по причине интоксикации», — пишут возмущенные югорчане в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия».
В ГУ МВД России по ХМАО URA.RUсообщили, что один 15-летний подросток сейчас действительно находится в больнице из-за отравления алкоголем. По данному факту проводится проверка. На мать ребенка собраны материалы для административного дела по статье 20.22 КоАП. О других случаях алкогольного опьянения ранее не сообщалось, поэтому информация передана для проверки на достоверность сведений.
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