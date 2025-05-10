10 мая 2025

Макрон поцеловал Зеленского в щеку на прощание

© Служба новостей «URA.RU»
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Макрон не сдержал эмоций при встрече с Зеленским
Макрон не сдержал эмоций при встрече с Зеленским Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент Франции Эммануэль Макрон попрощался с президентом Украины Владимиром Зеленским, поцеловав его в щеку перед своим отъездом из Киева. Там проходила встреча европейских лидеров в рамках «коалиции желающих». Соответствующие кадры появились в соцсетях.

«Французский президент обнял Зеленского, похлопал по спине и поцеловал в щеку, прежде чем направился к ожидающему его автомобилю. Накануне оба президента провели встречу в доме Городецкого», — уточнила «Лента.ру».

Как сообщало URA.RU ранее, Эммануэль Макрон прибыл в Киев. Целью визита было обсуждение широкого круга вопросов с «коалицией желающих», среди которых урегулирование конфликта на Украине.

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Президент Франции Эммануэль Макрон попрощался с президентом Украины Владимиром Зеленским, поцеловав его в щеку перед своим отъездом из Киева. Там проходила встреча европейских лидеров в рамках «коалиции желающих». Соответствующие кадры появились в соцсетях. «Французский президент обнял Зеленского, похлопал по спине и поцеловал в щеку, прежде чем направился к ожидающему его автомобилю. Накануне оба президента провели встречу в доме Городецкого», — уточнила «Лента.ру». Как сообщало URA.RU ранее, Эммануэль Макрон прибыл в Киев. Целью визита было обсуждение широкого круга вопросов с «коалицией желающих», среди которых урегулирование конфликта на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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