Макрон поцеловал Зеленского в щеку на прощание

Президент Франции Эммануэль Макрон попрощался с президентом Украины Владимиром Зеленским, поцеловав его в щеку перед своим отъездом из Киева. Там проходила встреча европейских лидеров в рамках «коалиции желающих». Соответствующие кадры появились в соцсетях.
«Французский президент обнял Зеленского, похлопал по спине и поцеловал в щеку, прежде чем направился к ожидающему его автомобилю. Накануне оба президента провели встречу в доме Городецкого», — уточнила «Лента.ру».
Как сообщало URA.RU ранее, Эммануэль Макрон прибыл в Киев. Целью визита было обсуждение широкого круга вопросов с «коалицией желающих», среди которых урегулирование конфликта на Украине.
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