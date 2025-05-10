Макрон, Стармер, Мерц и Туск прибыли в Киев

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Макрон с представителями европейских стран прибыл в Киев
Макрон с представителями европейских стран прибыл в Киев Фото:

В Киев приехали президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц, а также главы правительств Великобритании и Польши — Кир Стармер и Дональд Туск. Об этом сообщил руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак. 

«В столицу Украины уже прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Польши — Кир Стармер и Дональд Туск», — написал Ермак в своем telegram-канале. Он отметил, что предстоит обсудить широкий круг вопросов с «коалицией желающих», среди которых — урегулирование конфликта на Украине. По его словам, необходимо принять меры для оказания давления на Россию.

Ранее в СМИ появлялась информация о проведении в Киеве саммита так называемой «коалиции желающих». В рамках этого мероприятия планируется подготовить инициативу, содержащую призыв к введению перемирия сроком на 30 дней.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Киев приехали президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц, а также главы правительств Великобритании и Польши — Кир Стармер и Дональд Туск. Об этом сообщил руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.  «В столицу Украины уже прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Польши — Кир Стармер и Дональд Туск», — написал Ермак в своем telegram-канале. Он отметил, что предстоит обсудить широкий круг вопросов с «коалицией желающих», среди которых — урегулирование конфликта на Украине. По его словам, необходимо принять меры для оказания давления на Россию. Ранее в СМИ появлялась информация о проведении в Киеве саммита так называемой «коалиции желающих». В рамках этого мероприятия планируется подготовить инициативу, содержащую призыв к введению перемирия сроком на 30 дней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...