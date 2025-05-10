Макрон, Стармер, Мерц и Туск прибыли в Киев

В Киев приехали президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц, а также главы правительств Великобритании и Польши — Кир Стармер и Дональд Туск. Об этом сообщил руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.
«В столицу Украины уже прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Польши — Кир Стармер и Дональд Туск», — написал Ермак в своем telegram-канале. Он отметил, что предстоит обсудить широкий круг вопросов с «коалицией желающих», среди которых — урегулирование конфликта на Украине. По его словам, необходимо принять меры для оказания давления на Россию.
Ранее в СМИ появлялась информация о проведении в Киеве саммита так называемой «коалиции желающих». В рамках этого мероприятия планируется подготовить инициативу, содержащую призыв к введению перемирия сроком на 30 дней.
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