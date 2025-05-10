В Серове (Свердловская область) на улице Фуфачева сотрудники ДПС устроили погоню за автомобилем ВАЗ-2112, водитель которого отказался остановиться по их требованию и попытался скрыться. Видео с задержанием появилось в социальных сетях.
«В ходе погони автомобиль заехал в тупиковую зону гаражного кооператива, где врезался в припаркованную машину. После этого водитель попытался убежать, но был задержан возле мусорных контейнеров», — сообщили в группе «Это Серов, детка» во «ВКонтакте».
Корреспондент URA.RU направил запрос в Госавтоинспекцию Свердловской области. Ответ ожидается.
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