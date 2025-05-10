10 мая 2025
09 мая 2025

Свердловчанин на ВАЗе попытался удрать от инспекторов, но врезался в чужое авто. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Лихача скрутили и задержали
Лихача скрутили и задержали Фото:

В Серове (Свердловская область) на улице Фуфачева сотрудники ДПС устроили погоню за автомобилем ВАЗ-2112, водитель которого отказался остановиться по их требованию и попытался скрыться. Видео с задержанием появилось в социальных сетях.

«В ходе погони автомобиль заехал в тупиковую зону гаражного кооператива, где врезался в припаркованную машину. После этого водитель попытался убежать, но был задержан возле мусорных контейнеров», — сообщили в группе «Это Серов, детка» во «ВКонтакте». 

Корреспондент URA.RU направил запрос в Госавтоинспекцию Свердловской области. Ответ ожидается. 

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В Серове (Свердловская область) на улице Фуфачева сотрудники ДПС устроили погоню за автомобилем ВАЗ-2112, водитель которого отказался остановиться по их требованию и попытался скрыться. Видео с задержанием появилось в социальных сетях. «В ходе погони автомобиль заехал в тупиковую зону гаражного кооператива, где врезался в припаркованную машину. После этого водитель попытался убежать, но был задержан возле мусорных контейнеров», — сообщили в группе «Это Серов, детка» во «ВКонтакте».  Корреспондент URA.RU направил запрос в Госавтоинспекцию Свердловской области. Ответ ожидается. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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