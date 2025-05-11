Солист известной рок-группы заплатит штраф за дискредитацию ВС РФ

Судебные приставы приступили к процедуре взыскания штрафа в размере 50 тысяч рублей вокалиста рок-группы «Порнофильмы» с Владимира Котлярова (признан в РФ иноагентом) за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщается в материалах дела.
«Котляров признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тыс. рублей», — передает ТАСС содержание документов. Там уточняется, что штраф не был оплачен в обозначенный законом срок.
Судебные приставы Тверского районного суда Москвы возбудили исполнительное производство и приступили к процедуре взыскания задолженности. Котляров в настоящее время проживает за пределами Российской Федерации.
Котляров был внесен в реестр иностранных агентов 8 сентября 2023 года. Отмечается, что он открыто выражал поддержку Украине и критически высказывался о гражданах Российской Федерации, передает «Ридус».
*Котляров признан в РФ иностранным агентом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.