Солист известной рок-группы заплатит штраф за дискредитацию ВС РФ

С солиста «Порнофильмов» Котлярова* взыскивают штраф за дискредитацию ВС РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Котляров* проживает за пределами России
Котляров* проживает за пределами России Фото:

Судебные приставы приступили к процедуре взыскания штрафа в размере 50 тысяч рублей вокалиста рок-группы «Порнофильмы» с Владимира Котлярова (признан в РФ иноагентом) за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщается в материалах дела. 

«Котляров признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тыс. рублей», — передает ТАСС содержание документов. Там уточняется, что штраф не был оплачен в обозначенный законом срок.

Судебные приставы Тверского районного суда Москвы возбудили исполнительное производство и приступили к процедуре взыскания задолженности. Котляров в настоящее время проживает за пределами Российской Федерации.

Котляров был внесен в реестр иностранных агентов 8 сентября 2023 года. Отмечается, что он открыто выражал поддержку Украине и критически высказывался о гражданах Российской Федерации, передает «Ридус».

*Котляров признан в РФ иностранным агентом.

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Судебные приставы приступили к процедуре взыскания штрафа в размере 50 тысяч рублей вокалиста рок-группы «Порнофильмы» с Владимира Котлярова (признан в РФ иноагентом) за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщается в материалах дела.  «Котляров признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тыс. рублей», — передает ТАСС содержание документов. Там уточняется, что штраф не был оплачен в обозначенный законом срок. Судебные приставы Тверского районного суда Москвы возбудили исполнительное производство и приступили к процедуре взыскания задолженности. Котляров в настоящее время проживает за пределами Российской Федерации. Котляров был внесен в реестр иностранных агентов 8 сентября 2023 года. Отмечается, что он открыто выражал поддержку Украине и критически высказывался о гражданах Российской Федерации, передает «Ридус». *Котляров признан в РФ иностранным агентом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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