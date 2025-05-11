Пластический хирург Киркорова судится с собственной клиникой

Пластический хирург Тимур Хайдаров обратился в Савеловский районный суд Москвы с иском против медицинского учреждения «Ай Кью Пластик» (IQ Plastique), где он сам ранее работал. Среди клиентов клиники числится и певец Филипп Киркоров. Об этом сообщается в материалах дела.
"По иску назначена беседа на 29 мая", — цитирует РИА Новости содержание документов. Там уточняют, что предметом разбирательства стали вопросы, связанные с трудовыми отношениями.
Около года назад клиника "Ай Кью Пластик" оказалась в центре скандала. После проведенной операции 36-летний мужчина почувствовал ухудшение состояния и был повторно оперирован, однако впоследствии скончался в другой больнице. По версии следствия, заведующий хирургическим отделением Илья Елагин и его ассистент Тамерлан Кадзаев обвиняются в оказании небезопасных медицинских услуг. Многие звезды стали вспоминать о неудачных операциях в клинике, однако Киркоров, напротив, поблагодарил Хайдарова за фигуру "Аполлона".
В это же время Арбитражный суд Москвы по заявлению Росздравнадзора приостановил деятельность клиники на 90 суток за серьезные нарушения лицензионных требований, однако уже в июле разрешил возобновить работу. Осенью Хайдаров выиграл судебный процесс против главы Ассоциации жертв пластической хирургии: Басманный суд Москвы признал размещенные сведения порочащими, обязал ответчика выплатить Хайдарову пять миллионов рублей и опубликовать опровержение.
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